Suudi Arabistan, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji\'ye ortak oluyor: 3 ildeki tesisleri ziyaret ettiler

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji alanında farklı sektörleri içeren çok yönlü bir iş birliği süreci yaşanıyor. Suudi Arabistan, Karaman ve Sivas'a her biri 1000'er megavattan toplam 2 bin megavat güneş santrali (GES) yatırımı yapacak.

KDV VE ÖTV DAHİL İTHALATTA UYGULANAN HER TÜRLÜ VERGİ VE HARÇTAN MUAF OLACAK

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), bu santrallerde üretilen elektriği, 30 yıl boyunca euro/cent üzerinden satın alacak. Yatırım; gümrük vergisi, KDV ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dahil ithalatta uygulanan her türlü vergi, harç, mali yükümlülük, ücret, fon ve paylardan muaf olacak.

Türkiye, tesislerin yapılacağı arazilerle ilgili tüm işlemleri yerine getirecek ve araziyi hazır halde Suudi Arabistan’ın söz konusu yatırımı yapacak şirketine kiralayacak.

PETROL SEKTÖRÜNDE DE ORTAKLIK

Saudi Aramco da OYAK'la petrol ve akaryakıt sektörüne yönelik ortaklık için görüşmelerini sürdürüyor. Saudi Aramco, OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji’nin tesislerini ziyaret etmeye başladı. Aramco yöneticilerinin, İzmir Aliağa’daki tesisleri ziyaret ettikleri, Samsun ve Gebze tesislerini de yerinde gördükleri belirtildi.

Saudi Aramco’nun; TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol’ü kontrol eden Güzel Enerji’yle ortaklık görüşmelerinin, birkaç ay içinde sonuçlanması ve resmi bir aşamaya geçmesi bekleniyor.

Sektör kaynakları, "Ortaklık görüşmelerinin büyük ölçüde tamamlandığı duyumunu alıyoruz. Bu görüşmelerle ilgili birkaç aya kadar bir açıklama yapılabilir" dedi.

GüzelEnerji’nin, internet sitesine göre şirketin akaryakıt ve LPG terminalleri ve kapasiteleri şöyle:

- Gebze Terminali

Depolama Kapasitesi: 104.813 m³

İskele Kapasitesi: 42.000 DWT

- Aliağa Terminali

Depolama Kapasitesi: 123.144 m³

İskele Kapasitesi: 100.000 DWT

- Aliağa LPG Terminali

Depolama Kapasitesi: 5.720 m³

GüzelEnerji ile Shell & Turcas Petrol AŞ, Samsun Akaryakıt Depolama AŞ’nin (SADAŞ) de yarı yarıya hissedarı.