İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler - Son Dakika
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İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler

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İtalya\'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler
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İtalya, yaklaşık 40 yıl donanmasında görev yapan Giuseppe Garibaldi uçak gemisini herhangi bir ücret almadan Endonezya'ya devretti. KRI Sriwijaya adıyla hizmet verecek gemi, öncelikle afet ve insani yardım operasyonlarında, ihtiyaç halinde ise askeri görevlerde kullanılacak. Geminin donanmaya katılmasıyla Endonezya tarihinde ilk kez uçak gemisi sınıfında bir platforma sahip olacak.

İtalya, yaklaşık 40 yıl boyunca donanmasında görev yapan Giuseppe Garibaldi uçak gemisini herhangi bir ücret almadan Endonezya'ya devretti. Yeni adı KRI Sriwijaya olacak geminin öncelikli olarak afetlerle mücadele ve insani yardım operasyonlarında kullanılması planlanıyor. Endonezya, geminin donanmaya katılmasıyla Tayland'ın ardından Güneydoğu Asya'da uçak gemisine sahip ikinci ülke olacak.

İtalyan Donanması'nın uzun yıllar en önemli unsurlarından biri olan Giuseppe Garibaldi, yeni görev yeri Endonezya'ya ulaştı. Yaklaşık 40 yıllık hizmetin ardından İtalya tarafından Endonezya'ya bedelsiz devredilen gemi, kapsamlı hazırlıkların tamamlanmasının ardından KRI Sriwijaya adıyla Endonezya Donanması'nın en dikkat çekici unsurlarından biri haline gelecek.

40 YILLIK GEMİ İTALYA'DAN ENDONEZYA'YA ULAŞTI

1985 yılında İtalyan Donanması'nda hizmete giren Giuseppe Garibaldi, yaklaşık 40 yıl boyunca farklı görevlerde kullanıldı.

İtalya'dan ayrıldıktan sonra Süveyş Kanalı'ndan geçen gemi, Mısır ve Sri Lanka üzerinden Güneydoğu Asya'ya ulaştı. Endonezya kara sularına girmesinin ardından iki Endonezya fırkateyni tarafından karşılanan gemiye Cakarta'ya kadar eşlik edildi.

İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler

15 İLA 20 YIL DAHA KULLANILABİLECEK

Endonezya Donanması Komutanı Muhammed Ali, geminin yaşına rağmen uzun yıllar görev yapabilecek durumda olduğunu belirtti. Ali'ye göre KRI Sriwijaya'nın 15 ila 20 yıl daha aktif şekilde kullanılması mümkün.

Endonezya Donanması, gemide görev yapacak personel için de hazırlıklara başladı. İlk aşamada 310 personelin eğitimden geçirilmesi planlandı.

14'TEN FAZLA HELİKOPTER TAŞIYABİLİYOR

Geminin en dikkat çekici özelliklerinden biri geniş hava operasyonu kapasitesi. KRI Sriwijaya'nın görev konfigürasyonuna bağlı olarak 14 helikopter veya daha fazlasını taşıyabileceği belirtiliyor.

Bu kapasite, geminin yalnızca askeri operasyonlarda değil, Endonezya'nın sık sık karşı karşıya kaldığı doğal afetlerde de kullanılmasına imkan sağlayacak.

İLK GÖREVLERİNDEN BİRİ YANGINLARLA MÜCADELE OLACAK

Endonezya, binlerce adadan oluşan coğrafi yapısı nedeniyle afet bölgelerine personel ve ekipman ulaştırmada deniz ve hava unsurlarına büyük ölçüde ihtiyaç duyuyor.

KRI Sriwijaya'nın öncelikli kullanım alanlarının başında bu nedenle afetlerle mücadele ve insani yardım operasyonları gelecek.

Geminin ilk görevlerinden birinin ülkede meydana gelen orman ve arazi yangınlarına müdahaleye destek vermek olması planlanıyor. Helikopterler, personel ve gerekli ekipman gemi aracılığıyla yangın bölgelerine taşınabilecek.

İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler

SADECE AFETLERDE KULLANILMAYACAK

KRI Sriwijaya'nın görevi insani yardım operasyonlarıyla sınırlı olmayacak. İhtiyaç halinde gemi askeri operasyonlarda da kullanılabilecek.

Helikopter operasyonlarının yanı sıra geniş uçuş güvertesi ve taşıma kapasitesi, geminin Endonezya'nın geniş deniz yetki alanlarında farklı görevler üstlenmesine imkan sağlayacak.

ENDONEZYA İÇİN BİR İLK

Giuseppe Garibaldi'nin Endonezya Donanması'na katılması ülkenin deniz kuvvetleri açısından da tarihi bir adım olacak. Endonezya ilk kez uçak gemisi sınıfında bir platforma sahip olacak.

Böylece Endonezya, Tayland'ın ardından Güneydoğu Asya'da uçak gemisine sahip ikinci ülke konumuna gelecek.

ADINI TARİHİ DENİZ GÜCÜNDEN ALACAK

Geminin yeni adı KRI Sriwijaya olacak. İsim, merkezi Sumatra'da bulunan ve yüzyıllar boyunca Güneydoğu Asya'nın önemli deniz güçlerinden biri olarak öne çıkan Srivijaya Krallığı'ndan geliyor.

Gerekli teknik ve personel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından geminin Endonezya Donanması bünyesinde resmen hizmete başlaması planlanıyor.

HelikopterEndonezyaİtalyaDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yunus Durak Yunus Durak:
    Bizim siyasetçilerimiz de kazalı gemiyi yüksek fiyatla satın alıyorlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: İtalya'dan şaşırtan karar! 40 yıllık dev gemiyi bedavaya verdiler - Son Dakika
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