Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında

Ege Üniversitesi’nde kampüs içi etkinliklerin rektörlük iznine bağlanmasına tepki gösteren öğrencilerin açtığı stantlara emniyet güçleri müdahale etti. Özel güvenlik birimlerinin ardından kampüse giren Çevik Kuvvet ekipleri, müdahale sonucunda 27 üniversite öğrencisini gözaltına aldı.

TEPKİ STANTLARINA MÜDAHALE

Ege Üniversitesi yönetimi tarafından alınan kararla; kampüs sınırları içerisinde gerçekleştirilecek basın açıklaması, gösteri ve her türlü etkinliğin rektörlük iznine tabi tutulması kararlaştırıldı. Söz konusu uygulamayı protesto etmek ve tepkilerini dile getirmek amacıyla kampüs içerisinde stant kuran öğrenciler güvenlik güçlerinin engeliyle karşılaştı.

ÖZEL GÜVENLİĞİN ARDINDAN...

İlk olarak üniversitenin Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) ekipleri öğrencilerin açtığı stantları kaldırmak ve kapatmak istedi. Gerginliğin tırmanması üzerine kampüse Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin stant çevresinde yaptığı müdahale neticesinde 27 öğrenci gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.