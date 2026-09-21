Aksaray\'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı

Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bağlıkaya beldesindeki bir düğünde tabancasını havaya boşaltan magandaların açtığı ateş, Nilüfer D. adlı kadının omzuna isabet eden yorgun mermiyle sonuçlandı. Kadın hastanede tedaviye alınırken, savcılık talimatıyla harekete geçen jandarma silah kullanan 10 kişiyi belirleyip tabancalarına el koydu. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı; yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Aksaray'da bir düğünde havaya ateş açılması sonucu düşen yorgun mermi bir kadının yaralanmasına neden olurken, tabanca kullanan 10 kişiden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORGUN MERMİ OMZUNA İSABET ETTİ
Olay, 13 Eylül tarihinde Aksaray'ın merkeze bağlı Bağlıkaya beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir düğünde havaya ateş açılması sonucu yorgun mermi Nilüfer D. isimli kadının omuzuna isabet etti. Yaralanan kadın, olay yerine çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
10 MAGANDADAN 9'U CEZAEVİNDE
Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı inceleme başlatan jandarma ekipleri, düğünde tabanca ateşleyen 10 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Tabancaların da ele geçirildiği operasyonda şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 10 magandadan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaralanan kadının tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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