Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, FETÖ'den hükümlü eski istihbarat görevlisi Enver Altaylı “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan tutuklandı.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı, 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Altaylı hakkında tutuklama kararı verildi.

ENVER ALTAYLI HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin "kasten öldürme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ile "2937 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı
Enver Altaylı

Soruşturma kapsamında sağlık sorunları nedeniyle şüpheli sıfatıyla ifadesi alınamayan ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı, ifadesinin alınması için Silivri Adliyesi'ne getirildi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı
Kaşif Kozinoğlu

Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli Altaylı, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Altaylı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Millî İstihbarat TeşkilatıKaşif KozinoğluEnver Altaylı3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yabanci Yabanci:
    Zaten tutuklu değilmiydi 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç motoruna giren yavru kediyi, polisin telefonundan yükselen miyavlama dışarı çıkardı Araç motoruna giren yavru kediyi, polisin telefonundan yükselen miyavlama dışarı çıkardı
Alt kata su sızdı, kavga parkta patladı: 1’i ağır 3 yaralı Alt kata su sızdı, kavga parkta patladı: 1’i ağır 3 yaralı
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi Bessent, İran uçuşlarına izin veren ülkelere dolar sisteminden çıkarılırsınız dedi
Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı Apar topar götürüldü Ünlü oyuncu ödül gecesinde rahatsızlandı! Apar topar götürüldü
Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı Fon soruşturması genişliyor: İki kişi daha gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Lam ile görüştü
17:30
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
Ne Beşiktaş ne de Galatasaray! Gedson Fernandes, Süper Lig devinin radarında
17:30
Trump, BM kürsüsünde: İran’la seçimlerden sonra anlaşma yapacağız
Trump, BM kürsüsünde: İran'la seçimlerden sonra anlaşma yapacağız
17:13
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
Trump, Genel Kurula adım atar atmaz mesajı verdi: Savaşı sonlandır
16:54
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun’un cezası belli oldu
Aleyna Çakır davasında karar: Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
16:48
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
16:27
Okan Buruk’tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
Okan Buruk'tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 17:59:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Enver Altaylı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement