Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar - Son Dakika
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Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar

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Tarkan RAMS Park\'a gelemiyor! Galatasaray\'dan flaş karar
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Tarkan'ın RAMS Park'ta konser vermesi için planlanan organizasyonun Galatasaray yönetimi tarafından kabul edilmediği öne sürüldü. Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre kulüp, saha tahsisi ve kullanım bedeli olarak 1 milyon euro talep ederken, organizasyon tarafı kararın geç bildirilmesine tepki gösterdi.

Tarkan'ın Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ta konser vermesi için planlanan organizasyonla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KULÜP 1 MİLYON EURO TALEP ETTİ

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün aktardığına göre özel bir banka, geçtiğimiz şubat ayında Galatasaray yönetimiyle iletişime geçerek RAMS Park'ta Tarkan konseri düzenlemek istediğini bildirdi.

Galatasaray yönetiminin ise konser için sahanın tahsisi ve kullanım bedeli olarak 1 milyon euro talep ettiği belirtildi. Bu bedelin, konser sonrasında saha zemininde oluşabilecek hasarın giderilmesi ve zeminin yenilenmesi maliyetlerini kapsadığı aktarıldı.

ORGANİZASYON TARAFINDAN TEPKİ

Görüşmelerin devam ettiği süreçte Galatasaray yönetiminin nisan veya mayıs aylarında organizasyona olumsuz yanıt verdiği öne sürüldü. Konser tarihine yaklaşık bir ay kala gelen ret kararının organizasyon tarafında tepkiyle karşılandığı belirtildi. Galatasaray'ın kararının ardından Tarkan'ın RAMS Park'ta konser vermesi planlanan organizasyon iptal edildi.

Rams Park StadyumuGalatasarayAli NaciTarkanSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ferhat Delioğlan Ferhat Delioğlan:
    Para kalmamıştır ne yapsınlar. Bu sene isimsiz sponsor da yok korkularından. 5 8 Yanıtla
    Kadri Sbc Kadri Sbc:
    tranfer işide yatıcak galiba 0 2
  • Hakan1421 Hakan1421:
    sana bedava mı yapacaklardı, ücret talepi geç bildirilmiş diye tepki göstermiş, laf değil ossuruk 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tarkan RAMS Park'a gelemiyor! Galatasaray'dan flaş karar - Son Dakika
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