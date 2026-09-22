İstanbul-Ağrı otobüsü Amasya Merzifon'da şarampole uçtu, 2'si ağır 24 kişi yaralandı - Son Dakika
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İstanbul-Ağrı otobüsü Amasya Merzifon'da şarampole uçtu, 2'si ağır 24 kişi yaralandı

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İstanbul-Ağrı otobüsü Amasya Merzifon\'da şarampole uçtu, 2\'si ağır 24 kişi yaralandı
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Amasya Merzifon'da İstanbul-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsü bariyerlere çarparak şarampole uçtu; ilk belirlemelere göre 2'si ağır 24 kişi yaralandı. Amasya Valiliği, 22 kişinin hafif, 2 kişinin ağır yaralandığını ve kazayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldığını duyurdu.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 24 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22: 30 sıralarında Merzifon ilçesi Çobanören mevkisi Gökçebağ köyü yakınlarında meydana geldi. M.S.'nin kontrolünü yitirdiği İstanbul - Ağrı seferini yapan 04 ABG 628 plakalı yolcu otobüsü, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 24 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KAZAYLA İLGİLİ ADLİ VE İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazayla ilgili açıklama yapan Amasya Valiliği, adli ve idari tahkikatın başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "21 Eylül Pazartesi saat 22.38 sırasında 112 Acil Çağrı Merkezimize, Merzifon ilçesi Çobanören mevkiinde bir şehirlerarası yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yoldan çıktığına dair ihbar ulaşmıştır. İhbarın ardından olay yerine ivedilikle AFAD, sağlık, itfaiye, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Kazada 22 vatandaşımız hafif, 2 vatandaşımız ise ağır şekilde yaralanmış olup, yaralıların hastanelere sevkleri gerçekleştirilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmış olup, kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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