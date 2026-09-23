Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum - Son Dakika
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Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum

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Bir belediye başkanı daha CHP\'den istifa etti! İşte son durum
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CHP'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte başlayan bir istifa dalgası yaşanıyor. Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şereflikoçhisar ve Elmadağ ilçelerinin belediye başkanlarının ardından son olarak Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör istifa kararını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) istifa dalgası yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılmasının ardından, Ankara'daki 8 ilçe belediye başkanı istifa açıklamasında bulundu.

SON İSTİFA AÇIKLAMASI DA NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANINDAN 

Son olarak istifa açıklaması Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'den geldi. Güngör şunları söyledi: "Siyasi hayatım boyunca aldığım kararlarda önceliğim, hemşehrilerimize karşı taşıdığım sorumluluk ve memleketimize hizmet etmek oldu.

Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Bu kararımı, ekibim ve yakın çalışma arkadaşlarımla yaptığımız istişareler sonucunda, Nallıhan'a daha iyi hizmet edebilmek amacıyla aldım.

Benim için siyasi parti aidiyetinden önce, Nallıhan halkının bana verdiği emanete sahip çıkmak vardır. Bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden Nallıhan'da yaşayan her bir vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğim.

Bundan sonraki siyasi yol haritamı, hemşehrilerimizin görüş, öneri ve tavsiyelerini alarak yol arkadaşlarımla birlikte belirleyeceğim.

Hemşehrilerimizin desteği ve dualarıyla Nallıhan için çalışmaya devam edeceğiz."

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum

"MANSUR YAVAŞ'LA ÇIKTIĞIMIZ BU YOLDA..."

CHP'den istifa ettiğini duyuran Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün geldiğimiz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılıyor, siyasi yoluma bağımsız olarak devam etme kararı aldığımı kamuoyunun takdirine sunuyorum. Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Seçildiğim ilçede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden; aynı azim, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğim."

KARAKOÇ DA BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç yaptığı açıklamada, "İçinden geçtiğimiz süreç ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Belediye Başkanlığı görevime bağımsız olarak devam etme kararı aldım" ifadelerine yer verdi.

Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği, yıllardır büyük bir onur ve sorumlulukla taşıdığım Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi; bugün gelinen mevcut yönetim anlayışı ve yaşanan mutlak butlan süreci nedeniyle sonlandırma kararı almış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim. Güdül Belediye Başkanı olarak görevimi; hemşehrilerimize hizmet etme sorumluluğuyla, ilçemize ve Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılıkla sürdüreceğim." dedi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın da CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

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    Yorumlar (1)

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