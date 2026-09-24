Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk sınavında 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli'de Fransa'yı ağırlayacak. Kritik karşılaşmaya kısa süre kala Vincenzo Montella'nın planlarını etkileyen sakatlıklar dikkat çekiyor.

HAKAN VE KENAN KADRODA YOK

Milli Takım'ın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu ile Kenan Yıldız, sakatlıkları nedeniyle Fransa karşılaşmasının aday kadrosuna alınmadı. Mert Müldür de sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor.

Orta sahada ise gözler Orkun Kökçü'ye çevrildi. TFF, ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun'un 23 Eylül'deki antrenmana katılmadığını açıkladı. Milli futbolcu önceki çalışmalarda da takımla birlikte yer alamamıştı.

Orkun'un Fransa karşısında oynayıp oynamayacağı konusunda ise şu aşamada resmi bir karar açıklanmış değil. Bu nedenle kaynak metindeki "riske edilmesi beklenmiyor" ifadesini kesin bilgi olarak kullanmak doğru olmaz.

MONTELLA'NIN ORTA SAHA PLANI MERAK KONUSU

Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu ve Orkun Kökçü'nün durumunun belirsizliği nedeniyle Montella'nın Fransa karşısında orta sahada nasıl bir tercih yapacağı merak ediliyor.

Kaynak metinde Montella'nın Salih Özcan-İsmail Yüksek ikilisini orta sahada görevlendirip 10 numara pozisyonunda Arda Güler'i kullanmasının beklendiği belirtiliyor. Ancak bu ilk 11 tercihi TFF tarafından doğrulanmış değil.

RAKİP FRANSA'DA ZIDANE DÖNEMİ

Fransa karşılaşması, Zinedine Zidane açısından da ayrı bir önem taşıyor. Didier Deschamps'ın ardından göreve getirilen Zidane, Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk resmi maçına Türkiye karşısında çıkacak.

Fransa'nın kadrosunda Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Eduardo Camavinga, Jules Kounde ve Ibrahima Konate gibi önemli isimler bulunuyor.

DÜNYA KUPASI SONRASI İLK RESMİ SINAV

Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nın ardından ilk resmi karşılaşmasına Fransa önünde çıkacak. Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan Ay-Yıldızlı ekip, Uluslar A Ligi'ne güçlü bir rakip karşısında başlayacak.

Burada kaynak metindeki bir bilgiyi düzeltiyorum: Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda grubunu sonuncu tamamlayarak elenmedi. TFF kayıtlarında Türkiye'nin 25 Haziran'da ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşma da yer alıyor. Bu nedenle "grubu sonuncu tamamlayarak elendi" ifadesini habere taşımadım.

Ayrıca "Montella için kader haftası" ve kötü sonuçlarda yolların ayrılabileceği iddiasını doğrulayabileceğim güvenilir bir kaynak bulamadığım için bunu da kesin bir gelişme gibi kullanmadım.