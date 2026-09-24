Amedspor\'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek

Süper Lig'deki ilk sezonunda dikkat çeken bir başlangıç yapan Amedspor, sportif başarısının yanı sıra yayın gelirlerinden de önemli bir pay almaya hazırlanıyor.

SÜPER LİG'DE 6,5 MİLYAR LİRALIK HAVUZ

2026-2027 sezonunda Süper Lig yayın gelirlerinin 9 milyar liranın üzerine çıkması bekleniyor. Çeşitli kesintilerin ardından kulüplere dağıtılacak toplam tutarın yaklaşık 6,5 milyar TL olması öngörülüyor.

Dağıtım modelinde gelirin yüzde 48'i kulüplere eşit şekilde aktarılacak. Yüzde 46'lık bölüm sezon içindeki performansa göre dağıtılırken, yüzde 6'lık bölüm ise sezonu ilk 6 sırada tamamlayan takımlara verilecek. Bu kapsamda Süper Lig'deki 18 kulübün her birinin yaklaşık 174,5 milyon TL katılım payı alması bekleniyor.

HER GALİBİYET 9,8 MİLYON TL

Performansa dayalı gelirlerde galibiyetler de önemli bir kalem oluşturuyor. Amida Haber'in hesaplamalarına göre Süper Lig'de alınan her galibiyet yaklaşık 9,8 milyon TL gelir sağlıyor. Beraberlik halinde ise bu tutar iki takım arasında paylaştırılıyor.

AMEDSPOR 6 HAFTADA 39,2 MİLYON TL KAZANDI

Amedspor, ligin ilk 6 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarla milli araya lider giren Diyarbakır temsilcisinin yalnızca galibiyetlerden elde ettiği performans gelirinin yaklaşık 39,2 milyon TL olduğu hesaplandı.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 126 MİLYON TL

Sezon sonunda ilk 6 sırada yer alan takımlara ayrıca sıralama primi verilecek. Dağıtım planına göre şampiyon olan takım 126 milyon TL, ikinci 101 milyon TL, üçüncü 76 milyon TL, dördüncü 51 milyon TL, beşinci 26 milyon TL ve altıncı 13 milyon TL ek gelir elde edecek. Amedspor'un sezonun kalan bölümündeki performansı, elde edeceği toplam yayın gelirinin miktarında da belirleyici olacak.