Zeytin Dalı Harekat Bölgesi\'nden acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev yapan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim şehit oldu. Görevi sırasında rahatsızlanan Sevim, hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hastaneye kaldırılan Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sevim'in 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olduğu bildirildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Coşkun Sevim için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde görevli kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Eylül 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."