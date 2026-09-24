Sermaye piyasası soruşturmasında tutuklanan Emre Alkin\'in hastane görüntüsü çıktı

Sermaye piyasası soruşturmasında tutuklanan Emre Alkin'in hastane görüntüsü çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturması kapsamında tutuklanan Emre Alkin'in sağlık kontrolü görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Tera Holding yönetim kurulu üyesi Alkin'in polis ekiplerince hastaneye getirildiği anlar yer aldı.
SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Grubu şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapan Emre Alkin'in sağlık kontrolü görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Alkin'in polis ekipleri tarafından hastaneye getirildiği anlar yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Tera Holding yönetim kurulu üyesi Emre Alkin'in sağlık kontrolü görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Alkin'in polis ekipleri tarafından hastaneye getirildiği anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
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