Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen eski emniyetçi Bayram Özbek, “silahlı terör örgütü kurma veya yönetme” ve “kasten öldürmeye azmettirme” suçlamalarıyla tutuklandı. Özbek, FETÖ soruşturmasında da tutuklu bulunuyor.

Eski MİT Dış Operasyonlar Dairesi Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Zaten FETÖ soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan eski emniyetçi Bayram Özbek, Kozinoğlu’nun şüpheli ölümüne ilişkin "kasten öldürmeye azmettirme" ve "örgüt yöneticiliği" suçlamalarıyla yeniden tutuklandı.

KURTLAR VADİSİ'NİN SENARYOSUNDA DAHLİ VAR

Yapılan incelemelerde, Özbek’in bir dönem Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna müdahale ettiği ve kamuoyu algısını yönlendirmek için rol oynadığı tespit edildi. 

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha
Bayram Özbek

KAŞİF KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığını, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalara başlandığını ifade etmişti.

Soruşturmadaki ilk operasyonda olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan 10 zanlıdan 1'i tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9'u serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, 1'i muhabir, 1'i kameraman ve 7'si sağlık çalışanı olmak üzere 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Hakimlik, muhabirin de aralarında olduğu 3 şüphelinin tutuklanmasına, kameramanın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Başsavcılığın talebi üzerine, Kozinoğlu'nun fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.

Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan "bilgi sahibi" sıfatıyla savcılığa ifade vermiş ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında inceleme başlatılmıştı.

8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmada, olay tarihinde görev yapan Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören ile cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklanmış, Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım ve jandarma albay Hasan Atilla Uğur hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Eski gazeteci Osman Arslan tutuklanmış, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve dönemin vardiya amiri Kazım Beyke hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, ambulans şoförü Süleyman Kaba ise jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturmada, Kurtlar Vadisi dizisinde "Ömer Baba" karakterini canlandıran oyuncu Emin Olcay'ın da "tanık" sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

FETÖ kapsamında yargılandığı davada hükümlü olan Enver Altaylı ise ifadesinin alınması için adliyeye getirilmiş ve işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Millî İstihbarat TeşkilatıKaşif KozinoğluKurtlar VadisiBayram Özbek3. SayfaGüncelTerörSon Dakika

Emine Erdoğan, “UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı“nda konuştu: Emine Erdoğan, "UEA Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı"nda konuştu:
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama... Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
Çorum’da okul yıkımında insana ait kafatası ve kemik bulundu Çorum'da okul yıkımında insana ait kafatası ve kemik bulundu
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
18:42
Bandırma’da yürek yakan kaza Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
18:12
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti İşte son durum
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti! İşte son durum
17:56
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
1 yılda nasıl 200 kat değer kazandı? İşte Alkin kardeşlerin ifadesi
17:56
Bundan sonra ne yapacak CHP’den istifa eden Yavaş’la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
Bundan sonra ne yapacak? CHP'den istifa eden Yavaş'la ilgili ilk kez dillendirilen iddia
17:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz
17:27
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi Bakan Gürlek’ten merak edilen soruya yanıt
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek'ten merak edilen soruya yanıt
17:12
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek
Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
16:36
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
15:52
Tüm gözler TBMM’de İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
15:48
Mansur Yavaş’ın istifasının ardından Özgür Özel’den ilk açıklama
Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 20:08:08. #7.13#
SON DAKİKA: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei