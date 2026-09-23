Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama - Son Dakika
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Mansur Yavaş'ın istifasının ardından Özgür Özel'den ilk açıklama

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı. Yavaş'ı kararının ardından tebrik için aradığını belirten Özel, bundan sonraki süreçte alacağı her türlü karara saygılı olduklarını söyledi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa etmesinin ardından açıklama yaptı.

"MEMLEKET VE KENDİSİ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmişliğe vurgu yapmış, dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştu. Biz de bunu kıymetlendirdik. Aynı noktadayız. Birinci sorumluluğu kendisine oy verenleredir. Hayırlı olsun. Kendisine kararından sonra açtığım tebrik telefonunda, kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim telefonda da ifade ettiğim gibi bundan sonraki süreçte sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın her türlü kararına saygılıyız."

Özel, CHP'nin "CHP’li bir belediye başkanı bir iş yaparken başka partinin genel başkanına haber veremez" sözlerini de eleştirerek, "Başka partinin genel başkanı, 31 Mart akşamının genel başkanıydı. Yavaş gibi bir siyasetçinin iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi söz konusu olamaz" yanıtını verdi. 

"'HİÇBİR BELEDİYE BAŞKANINI ZORLAMAYACAĞIM' DEMİŞTİM"

Yeni Parti'nin kuruluş sürecine de değinen Özel, "Ben Yeni Parti kurulurken, hiçbir belediye başkanını zorlamayacağımı, onların görevlerinin özel olduğunu, her kararlarına saygılı olduğumu ifade etmiştim. Bu tutumumuzu sürdürüyoruz." dedi.

Mansur Yavaş, bugün öğle saatlerinde X hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini duyurmuştu. Yavaş'ın istifasının ardından ABB Meclis Başkan Vekili Ertan Işık ile Beypazarı, Kalecik, Ayaş, Güdül, Elmadağ, Şereflikoçhisar ve Polatlı ilçe belediye başkanları da benzer açıklamalarla CHP'den ayrılmıştı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • M. Aydin M. Aydin:
    çok doğru karar Kılıçdaroğlu olduğu sürece CHP DE kimse kalmayacak 12 8 Yanıtla
  • Halis Çelik Halis Çelik:
    ne mansur yavaşmış be bulunmaz hint kumaşı 13 6 Yanıtla
  • kenan özkaya kenan özkaya:
    CHP Sözcüsü Müslim SARI; Kimse Partisinin kurumsal kimliğinin üzerinde değildir demiş. Peki CHP'nin 2023 Kasım ayında 38.Kurultay Kongresi'nde seçimle CHP Genel başkanı olan Özgür ÖZEL'İ neden yok sayarak Yargı kararı Butlan ile CHP koltuğuna oturdunuz. Mansur YAVAŞ Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşeceğini elbette seçilmiş Genel Başkanına bilgi vermesi kadar doğal bir şey olamaz. 6 5 Yanıtla
  • yenalkucuk yenalkucuk:
    Sen yeşil soğan 6 5 Yanıtla
  • Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Yeni Parti'ye geçmezse bizim kibar oğlan bir anda ağzını bozmaz inşaallah?????? 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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