Ankara\'daki otomobile Mardin\'den gelen 40 bin lira cezaya Bolu\'da itiraz edildi

Bolu'da yaşayan 52 yaşındaki Mustafa Bingöl, Ankara'da üniversite okuyan oğlunun kullandığı aracına Mardin'den gelen 40 bin liralık trafik cezasıyla hayatının şokunu yaşadı. Hayatında Mardin'e hiç gitmediğini belirten Bingöl, "Cezayı görünce şaşırdım tabii. Mardin nere, Bolu nere? Ben bir kere Mardin'e gittim, o da otobüsle tur gezisine gittim" dedi.

Bolu'da ikamet eden Mustafa Bingöl'e (52) ait 14 ADN 522 plakalı otomobile, yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Mardin'in Arkutlu ilçesinde "ehliyetsiz araç kullanmak" gerekçesiyle 21 Eylül tarihinde 40 bin TL idari para cezası uygulandı. Cezanın tebliğ edilmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşayan Bingöl, aracın söz konusu tarihte Ankara'da üniversite eğitimi gören oğlunda olduğunu ve aracının Mardin sınırlarına hiç girmediğini ifade etti.

Araba Ankara'da, ceza Mardin'den geldi

Gelen ceza makbuzu karşısında şaşkına dönen Bingöl, Bolu Adliyesi'ne giderek cezaya itiraz etti. Konunun aydınlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de şikayette bulunan mağdur araç sahibi, cezanın kesildiği güzergahtaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Adli ve idari sürecin ardından, cezanın uygulandığı bölgedeki kamera ve plaka tanıma sistemi kayıtları incelemeye alınacak. Yapılacak KGYS incelemesiyle cezaya konu olan aracın marka, model ve renk eşleşmesi kontrol edilerek olayın netliğe kavuşturulması bekleniyor.

"Mardin nere, Bolu nere"

Hayatında bir kez Mardin'e gittiğini ve onda da otobüsle gittiğini ifade eden Mustafa Bingöl, "Bana bir mail geldi. Mailde, adıma kayıtlı ve şu anda Ankara'da bulunan araca Mardin'de 40 bin lira ceza kesildiği yazıyordu. Ceza maddesine baktığımda ise ehliyetsiz bir kişiye araç kullandırmak olduğunu gördüm. Mardin Emniyetine ulaşamadım. Daha sonra adliye aracılığıyla dilekçe verdim. Cezayı görünce şaşırdım tabii. Mardin nere, Bolu nere? Ben bir kere Mardin'e gittim, o da otobüsle tur gezisine gittim" dedi.

"Üniversitenin ilk günü, çocuğun tam derste olduğu saatte kesilmiş"

Aracının Ankara'da olduğunu belirten Bingöl, "Aracım oğlumda, o da Ankara'da üniversite okuyor. Bir de ceza, üniversitenin ilk günü, çocuğun tam derste olduğu saatte kesilmiş. Ben buna daha da şaşırdım. Hatta oğlumu aradım, 'Oğlum, arabayı birine mi emanet verdin' dedim. 'Hayır baba' dedi. Zaten vermeyeceğini biliyorum ama yine de emin olmak için ona sordum. Öyle bir şey olmadığını söyledi. Zaten araba da burada, okulun önünde. Ben hem CİMER'e yazdım hem de adliyeye cezanın iptali konusunda dilekçe verdim. Bana, MOBESE kameralarının inceleneceğini, durumun incelemeler sonucunda belli olacağını söylediler" ifadelerini kullandı.

"Bu süreçte benim bu cezayı yatırmam gerekiyor"

Ceza miktarını ödeyip sonrasında iptal edilince iadesini alacağını ifade eden Mustafa Bingöl, "Tabii bu süreçte benim bu cezayı yatırmam gerekiyor. Tanıdığım memur arkadaşlarım var. Onlar, 'Cezayı yatır, en azından indirimli ödeme sürecini kaçırma. Sonra senin haklı olduğun anlaşılırsa para hesabına geri yatar' dediler. Büyük ihtimalle öyle yapacağız" dedi.