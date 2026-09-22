Kapaklı'da 78 yaşındaki çift arasında kanlı tartışma! Fadime Ünlü'yü eşi satırla öldürdü - Son Dakika
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Kapaklı'da 78 yaşındaki çift arasında kanlı tartışma! Fadime Ünlü'yü eşi satırla öldürdü

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Kapaklı\'da 78 yaşındaki çift arasında kanlı tartışma! Fadime Ünlü\'yü eşi satırla öldürdü
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Kapaklı'da bir apartman dairesinde gece saatlerinde çıkan tartışmanın ardından 78 yaşındaki Fadime Ünlü, aynı yaştaki eşinin satırlı saldırısıyla yaşamını yitirdi. Şüpheli M.Ü.'nün sabahı bekledikten sonra oğluna telefon açıp teslim olmak istediğini söylediği iddia edildi. 6 çocuk ve 24 torun sahibi zanlı, Çerkezköy Adliyesi'ne bastonla götürüldü ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 78 yaşındaki karısını satırla öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TARTIŞMA SATIRLI SALDIRIYLA BİTTİ

Olay, Kapaklı Cumhuriyet Mahallesi Erbay Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşayan M.Ü. (78) ile eşi Fadime Ünlü (78) arasında gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ü., eşine satırla saldırdı. Karnından ağır şekilde yaralanan yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

OĞLUNU ARAYIP "ANNENİZİ ÖLDÜRDÜM" DEDİ

İddiaya göre M.Ü., sabaha kadar eşinin başında bekledikten sonra oğlunu telefonla arayarak, "Annenizi öldürdüm. Eve gelin, beni polise teslim edin. Annenizi de defnedin" dedi. Babanın sözleri üzerine eve gelen yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Fadime Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ünlü'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için önce Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Fadime Ünlü, cenaze işlemlerinin ardından defnedildi.

BASTONLA ADLİYEYE GETİRİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 çocuk ve 24 torun sahibi M.Ü. ise, polis ekipleri eşliğinde Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Baston yardımıyla yürüdüğü görülen M.Ü., gazetecilerin "Eşinizi neden öldürdünüz?" sorusunu yanıtsız bıraktı. Adliyedeki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen M.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Tekirdağ3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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