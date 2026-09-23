Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi - Son Dakika
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Netanyahu ABD'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi

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Netanyahu ABD\'ye ayak basıp kaçacak! Korku planları değiştirdi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu için yapacağı New York ziyaretini protestolar ve güvenlik endişeleri nedeniyle birkaç saatle sınırlı tutacağı bildirildi. Uçağının JFK yerine New Jersey'e inmesi planlanan Netanyahu'nun, Genel Kurul'daki konuşmasının ardından geceyi kentte geçirmeden İsrail'e dönmesi bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gerçekleştireceği ABD ziyaretinin ayrıntıları netleşmeye başladı. İsrail basınına yansıyan bilgilere göre Netanyahu, New York'taki programını oldukça kısa tutacak.

İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon daha önce ziyaretin yaklaşık 24 saat süreceğini açıklarken, Netanyahu'nun kentte bulunacağı sırada geniş çaplı protestolar düzenlenmesi bekleniyor.

UÇAĞI NEW YORK YERİNE NEW JERSEY'E İNECEK

Netanyahu'nun seyahatindeki en dikkat çekici değişikliklerden biri havalimanı tercihinde yaşandı. İsrail Başbakanı'nı taşıyan uçağın daha önceki ziyaretlerde kullanılan New York'taki JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki Newark Havalimanı'na inmesi bekleniyor. ABD Gizli Servisi'nin de ziyaretin güvenlik hazırlıklarına olağan dışı düzeyde dahil olduğu bildirildi.

İsrail basınındaki haberlerde havalimanı değişikliği, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Netanyahu'ya yönelik açıklamaları ve kentte beklenen protestolarla ilişkilendirildi. Mamdani ise New York yönetiminin Netanyahu'yu tutuklamak için bağımsız hukuki yetkisinin bulunmadığını, bu konuda yetkinin federal makamlarda olduğunu söylemişti.

NEW YORK'TA SADECE BİRKAÇ SAAT KALACAK

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından New York'ta yalnızca birkaç saat daha kalacağı ve geceyi kentte geçirmeden İsrail'e döneceği bildirildi. İsrail Başbakanı'nın konuşmasının 24 Eylül Perşembe günü yapılması planlanıyor.

Ziyaret öncesinde Filistin yanlısı grupların yanı sıra Netanyahu hükümetine karşı çıkan İsrailli ve Yahudi grupların da New York'ta gösteriler düzenlemeye hazırlandığı bildiriliyor.

GEÇEN YIL DA UÇUŞ ROTASI GÜNDEM OLMUŞTU

Netanyahu'nun uluslararası seyahatleri, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama emri nedeniyle daha önce de tartışma konusu olmuştu. UCM, Netanyahu hakkında Gazze savaşıyla bağlantılı savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar iddiasıyla Kasım 2024'te tutuklama emri çıkarmıştı.

Bu karar, Netanyahu'nun Roma Statüsü'ne taraf ülkelere yapacağı seyahatlerde olası tutuklama tartışmalarını beraberinde getirmişti. UCM'nin suçlamaları henüz bir mahkûmiyet kararı anlamına gelmiyor.

MAMDANI İLE NETANYAHU ARASINDA SERT SÖZLER

Ziyaret öncesinde New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile Netanyahu arasında karşılıklı sert açıklamalar geldi.

Mamdani, Netanyahu'yu “savaş suçlusu” ve “Filistin halkına yönelik korkunç bir soykırımın mimarı” olarak nitelendirerek federal hükümete UCM'nin tutuklama emrini uygulama çağrısında bulundu. Netanyahu ise yayımladığı videoda Mamdani'yi Hamas'ı desteklemek ve New York'taki Yahudilere yönelik olayları teşvik etmekle suçladı. Bunlar tarafların birbirlerine yönelik siyasi suçlamalarıdır.

TRUMP İLE GÖRÜŞME TAKVİMDE YOK

Netanyahu'nun kısa programı ABD'deki temaslarını da sınırladı. ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasında BM Genel Kurulu kapsamında planlanmış bir görüşme bulunmadığı bildirildi. ABD'li bir yetkili, iki liderin programlarının görüşme yapılmasını zorlaştırdığını söyledi.

Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ise programda yer aldığı bildirilmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi, ziyaret programının henüz tamamen kesinleşmediğini açıklamıştı.

SALONDA PROTESTO İHTİMALİ

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında da protestolarla karşılaşabileceği değerlendiriliyor. İsrail'in BM temsilciliği, ziyaret boyunca yoğun protestolar beklediğini açıkladı.

Geçmiş BM Genel Kurulu toplantılarında Netanyahu kürsüye çıktığında Türkiye dahil bazı ülkelerin temsilcileri İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını protesto etmek amacıyla salonu terk etmişti. Bu yılki konuşmada da delegasyonların nasıl bir tutum sergileyeceği Netanyahu'nun New York programının dikkatle takip edilen başlıklarından biri olacak.

Amerika Birleşik DevletleriBinyamin NetanyahuNew JerseyNew YorkİsrailDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    BEBEK KATİLİ NETANYAHU,SOYKIRIMCI NETANYAHU. BU DÜNYADA KAÇACAK YERİN VAR AHİRETTE NE YAPACAKSIN? 3 0 Yanıtla
  • Ersan Yasar Ersan Yasar:
    Dizinde aklınız bu şekilde aldı kaçacak adam dönyaya hükmediyor bir avuç zibidi kaçacak diyor hepsi bir oynun parçası 0 1 Yanıtla
  • 00349200 00349200:
    sanki bunun ahiret ile alakası var 0 0 Yanıtla
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