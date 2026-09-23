Hakan Fidan'dan Mekke Anlaşması çıkışı! Jeffrey'ye dönüp tek soru sordu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “100. Yıla Doğru Türkiye-ABD İlişkileri” başlıklı panelde dış politika ve bölgesel güvenliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Panelde Fidan'a, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarının Mekke Anlaşması açısından bir test niteliği taşıyıp taşımadığı soruldu.

JEFFREY'YE NATO'NUN 5'İNCİ MADDESİNİ SORDU

Fidan, soruya doğrudan yanıt vermek yerine salonda bulunan eski ABD Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'ye yöneldi. Jeffrey'ye ordudaki görev süresini soran Fidan, yarım asra yaklaşan bir süreyi işaret eden yanıtın ardından bu kez NATO'nun kolektif savunmayı düzenleyen 5'inci maddesini gündeme getirdi.

Fidan, “NATO'nun 5'inci Maddesi'nin uygulandığına kaç defa şahit oldunuz?” diye sordu. Salondan gelen yanıt ise “Yalnızca bir defa” oldu.

“KİMSE NATO'YU KÂĞITTAN KAPLAN OLMAKLA ELEŞTİRMİYOR”

Bu örnek üzerinden yeni kurulan bir savunma ittifakının kısa süre içinde karşılaştığı gelişmelerle değerlendirilmesine karşı çıkan Fidan, bunun adil olmadığını söyledi.

Fidan, “Kimse NATO'yu ‘kâğıttan kaplan’ olmakla eleştirmiyor. Ancak konu yeni kurulmuş bir savunma ittifakı olunca, 10 yıllık Yemen krizini örnek gösterip ‘Bakın, bu işe yaramıyor’ diyorlar. Daha yeni başladık” ifadelerini kullandı.

HUSİ SALDIRILARI SONRASI DÖRTLÜ TOPLANTI

Fidan, BM 81'inci Genel Kurulu kapsamında Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirilen dörtlü toplantıya da katıldı.

Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiride, Husi saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ın uluslararası hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkının bulunduğu belirtildi. Bölgede seyrüsefer güvenliğinin korunmasının önemine dikkat çekilirken devam eden çatışmalardan duyulan endişe dile getirildi ve çözüm için diyaloğun önemi vurgulandı.

7 ÜLKEYLE EŞGÜDÜM TOPLANTISI

Fidan ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının katıldığı eşgüdüm toplantısında yer aldı.

Hakan Fidan, yeni kurulan savunma mekanizmasının Husi saldırıları üzerinden sorgulanmasına NATO örneğiyle yanıt verdi. NATO'nun 5'inci maddesinin tarihinde yalnızca bir kez işletildiğini hatırlatan Fidan, yeni yapının 10 yıllık Yemen krizi üzerinden başarısız ilan edilmesine karşı çıkarak, “Daha yeni başladık” dedi.