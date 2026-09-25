Acil servis hekimini isyan ettiren olay! 5 günde 13 kez gelmiş

Bir acil servis hekimi, nöbeti sırasında karşılaştığı 23 yaşındaki bir hastanın son 5 gün içerisinde 13 kez acil servise başvurduğunu anlattı. Hekim, hastanın çene ve boyun ağrısı şikayetiyle gelerek EKG çekilmesini ve kan tahlili yapılmasını istediğini belirtti.

AYNI GÜN İKİNCİ KEZ GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Hekimin anlatımına göre 23 yaşındaki erkek hasta, bir arkadaşıyla birlikte acil servise başvurdu. Çene ve boyun ağrısı bulunduğunu söyleyen hasta, EKG ve kan tahlili yapılmasını talep etti.

Hekim, hastaya ağrı kesici uygulanmasını önerdi ancak hasta iğneden korktuğunu belirterek bunu kabul etmedi. Buna karşın kan tahlili yapılmasını istedi.

5 GÜNDE 13 KEZ ACİLE BAŞVURMUŞ

Hastanın bir süre acil serviste kalmasının ardından sekreter, hekime aynı kişinin o gün sabah saatlerinde de hastaneye geldiğini söyledi.

Bunun üzerine hastane sistemindeki başvuru geçmişini kontrol eden hekim, 23 yaşındaki hastanın son 5 gün içerisinde toplam 13 kez acil servise giriş yaptığını gördüğünü anlattı.

HEKİMDEN ACİL SERVİSLERİN GEREKSİZ KULLANIMINA TEPKİ

Yaşadığı olayı anlatan hekim, acil servislerin gereksiz yere meşgul edilmesinin gerçekten acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan hastaları olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Hekim, “İnsanlar bu hakkı kendinde nereden buluyor; acili meşgul edip gerçek hastaların hakkına giriyorlar” sözleriyle duruma tepki gösterdi.