Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor - Son Dakika
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Tarih de belli gibi! Türkiye'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor

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Tarih de belli gibi! Türkiye\'de slim sigaraların satışı yasaklanıyor
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Sağlık Bakanlığı'nın ekim ayında TBMM'ye sunmaya hazırlandığı yeni kanun taslağıyla slim sigaralar yasaklanıyor, lokantaların açık alanlarında sigara içimi sonlandırılıyor ve 2015 sonrası doğanlara ömür boyu tütün satışı yasağı getiriliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ekim ayında TBMM’ye sunulması planlanan tütünle mücadele kanun teklifi taslağı, sigara kullanım oranlarını düşürmeyi ve tütün ürünlerine erişimi kısıtlamayı hedefleyen tarihi maddeler içeriyor. 

SLİM SİGARALAR PİYASADAN KALKACAK

Yeni düzenleme uyarınca piyasadaki ince sigara çeşitleri tamamen toplatılacak ve tek tip standart paket uygulamasına geçilecek. Taslağı değerlendiren Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, kadınlarda sigara kullanım oranının son 15 yılda %40-50, 15-24 yaş grubundaki kadınlarda ise %90’ın üzerinde arttığına dikkat çekti. Ergüder, slim sigaraların kaldırılmasının doğrudan kadınları ve gençleri korumaya yönelik kritik bir hamle olduğunu vurguladı.

2015 SONRASI DOĞANLARA ÖMÜR BOYU SİGARA YASAĞI

Taslakta öne çıkan en radikal maddelerden biri, yaşa bağlı kademeli yasak modeli oldu. Buna göre:

  • Ömür boyu kullanım yasağı: 1 Ocak 2015 ve sonrasında doğan kişilere tütün ürünlerinin satışı, kullanımı ve içimi ömür boyu yasaklanacak.
  • Kimlik doğrulama şartı: 18 yaş altındaki bireylerin sigaraya erişimini engellemek amacıyla satış noktalarında kredi kartı ve kimlik doğrulama sistemleri zorunlu hale getirilecek.

RESTORANLARIN AÇIK ALANLARINDA SİGARA İÇİLEMEYECEK

Açık alanlardaki tütün kullanımı sınırlandırılarak pasif içiciliğin önüne geçilmesi hedefleniyor:

  • Lokanta ve restoranların açık alanlarında sigara içilmesi tamamen yasaklanacak.
  • Park, bahçe ve kamu binalarının bahçelerinde sigara içilebilmesi için dışarıdan görünmeyen özel alanlar oluşturulacak.

Türkiye, aşamalı olarak hayata geçirilecek bu sert tedbirlerle 2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin üretimini ve satışını ülke genelinde tamamen sonlandırmayı amaçlıyor.

VATANDAŞIN %90'I DÜZENLEMEYİ DESTEKLİYOR

Hazırlanan yeni teklif kamuoyunda da güçlü bir karşılık buldu. Yeşilay’ın yaklaşık 7 bin kişiyle yürüttüğü saha araştırmasına göre, vatandaşların %90'ı yeni kanun teklifine destek veriyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise, sigara kullanan bireyler arasında dahi düzenlemeyi destekleyenlerin oranının %60 seviyesinde kalması oldu.

Sağlık BakanlığıTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Vahap Akbaş Vahap Akbaş:
    Başarabilirseniz ilk defa sizi takdir edeceğim 7 1 Yanıtla
  • kemal-ozcan@hotmail.com [email protected]:
    bence hayır çokta iyi olur sigara içmeme rağmen destekliyorum 5 1 Yanıtla
  • Yasemin Delman Yasemin Delman:
    çok mutlu oldum İnşallah bu kararlar başarılı olur 5 1 Yanıtla
  • Wolkan Turkgenc Wolkan Turkgenc:
    Başimizdakinler sigara dan daha zararlı 4 0 Yanıtla
  • Bülent Kuterdem Bülent Kuterdem:
    hayır 1 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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