ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD ziyaretinde uçaktan inmesinden hemen önce ABD askerlerinin diz çökerek kırmızı halıyı elleriyle temizlediği anlar uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı.

ABD ile Çin arasında yıllardır devam eden küresel ekonomik ve diplomatik rekabetin ortasında kritik bir gelişme yaşandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, eşi Peng Liyuan ile birlikte üç günlük resmi bir ziyaret kapsamında ABD’ye gitti.

Şi Cinping ve eşini taşıyan uçak, başkent Washington D.C. yakınlarında bulunan Joint Base Andrews Hava Üssü'ne indi. Çin lideri ve heyetini, ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump kırmızı halıyla karşıladı.

DİZ ÇÖKEREK KIRMIZI HALIYI TEMİZLEDİ

Dünya kamuoyunun gözünü çevirdiği zirve öncesinde, protokole ilişkin kaydedilen görüntüler diplomatik temasların önüne geçti. Şi Cinping'in uçaktan inmesinden hemen önce ABD askerlerinin dizlerinin üzerine çökerek kırmızı halıyı elleriyle temizlediği ve düzelttiği anlar kameralara yansıdı. O esnada uçaktan hazırlıkları izleyen Çin Dışişleri Bakanı’nın görüntüsü de dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

GÖRÜNTÜ TARTIŞMA BAŞLATTI

ABD askerlerinin kırmızı halıyı elleriyle temizlediği anlara ait videolar, sosyal mecralarda hızla yayılarak kısa sürede viral oldu. Yaşanan durum, başta ABD iç kamuoyu olmak üzere uluslararası diplomatik çevrelerde geniş çaplı bir tartışmanın fitilini ateşledi.

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SON DAKİKA: ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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