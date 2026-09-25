Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur - Son Dakika
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Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur

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Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında bu akşam Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesinde ChatGPT'den skor tahmini istendi. Yapay zeka, Türkiye'nin mücadeleyi 2-1 kazanacağını öngörürken gollerin Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'dan geleceği tahmininde bulundu.

A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavını Fransa karşısında verecek. Ay-yıldızlılar, güçlü rakibini bu akşam Kocaeli'de konuk edecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak. 

FRANSA İLE 9. RANDEVU

Türkiye ile Fransa, bu karşılaşmayla birlikte 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 8 mücadelede A Milli Takım 1 galibiyet alırken, Fransa 5 kez kazandı. 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. İki ülke son olarak 14 Ekim 2019'da Paris'te oynanan EURO 2020 Elemeleri karşılaşmasında karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti.

YAPAY ZEKADAN 2-1'LİK TÜRKİYE TAHMİNİ

Dev mücadele öncesinde ChatGPT'ye maçın nasıl sonuçlanacağı soruldu. Yapay zekanın tahminine göre A Milli Takım, Fransa karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılacak.

GOLLER ARDA VE BARIŞ ALPER'DEN

Tahminde gol atması beklenen futbolcular da sıralandı. Türkiye'nin gollerinin Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'dan, Fransa'nın tek golünün ise Kylian Mbappe'den geleceği öngörüldü. 

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    Yorumlar (2)

  • Fırat Demirel Fırat Demirel:
    yapay zeka da yan sanayi sanırım 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz Mustafa Durmaz:
    he he 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur - Son Dakika
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