MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bankacılık işlemlerinde dikkat çeken değişiklikler devreye girdi. MASAK'ın Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemesiyle, BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların yapmak istediği işlemler bankalar ve diğer finans kuruluşları tarafından gecikmeden MASAK'a bildirilecek. Düzenlemeyle bazı finansal işlem ve bildirim limitleri de yükseltildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemde uygulanacak tedbirlere ilişkin yeni düzenlemelere gitti.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikler, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesinin yanı sıra terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele kapsamında atılacak adımları kapsıyor.

Düzenlemeyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla bağlantılı finansal işlemlere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

YAPTIRIM LİSTESİNDEKİ İŞLEMLERE HIZLI MÜDAHALE

Yeni düzenlemeye göre, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kapsamında BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler doğrudan MASAK'ın internet sitesinde yayımlanacak.

Böylece yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgilerin finansal kuruluşlara daha hızlı ulaştırılmasının önü açılacak.

FİNANS KURULUŞLARI MASAK'A BİLDİRECEK

Başta bankalar ve finans kuruluşları olmak üzere düzenleme kapsamındaki yükümlüler, yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeksizin MASAK'a bildirecek.

Bu işlemlerin ertelenmesi için gerekli güvenlik tedbirleri de uygulanacak. Böylece yaptırım kapsamına giren finansal hareketlere yönelik müdahale sürecinin hızlandırılması sağlanacak.

BAZI İŞLEM LİMİTLERİ İKİ KATINA ÇIKARILDI

MASAK'ın yayımlanan diğer düzenlemesiyle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal bildirim ve işlem sınırlarında da değişikliğe gidildi.

Daha önce 10 bin lira olarak uygulanan bazı işlemlerdeki parasal sınır 20 bin liraya, 25 bin liralık sınır ise 50 bin liraya yükseltildi.

2 BİN 750 LİRALIK SINIR 5 BİN 500 LİRA OLDU

Düzenleme kapsamında diğer parasal sınırlarda da artış yapıldı. Buna göre, 2 bin 750 lira olan bir sınır 5 bin 500 liraya çıkarıldı. Bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 liralık tutar ise 2 bin 500 liraya yükseltildi.

Mevzuatta 2 bin 750 lira olarak belirlenen başka bir parasal sınır da yeni düzenlemeyle 6 bin 500 lira olarak uygulanacak.

DÜZENLEMELER YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

MASAK'ın hem yaptırım listelerine ilişkin süreçleri hem de finansal işlemlerdeki parasal sınırları değiştiren düzenlemeleri Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Böylece BMGK yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların finansal işlemlerinin bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin uygulanması süreci hızlandırılırken, çeşitli işlemlerde kullanılan parasal limitler de güncellenmiş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, finansal işlemlere yönelik yeni düzenlemeleri yürürlüğe koydu. BMGK yaptırım listelerindeki kişi ve kuruluşların işlemlerinin gecikmeden MASAK'a bildirilmesi kararlaştırılırken, bazı parasal işlem ve bildirim limitleri 10 bin liradan 20 bin liraya, 25 bin liradan ise 50 bin liraya yükseltildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik KonseyiMali Suçları Araştırma KuruluEkonomiFinansPiyasaBorsaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ersan Yasar Ersan Yasar:
    Ya TL değeri çok düştü farkına varın artık bir zaman ların ırakı oldu 3 0 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    2009 da 200 TL yaklaşık 150 Euro idi. neden yeni TL ÇIKARILMIYOR. çünkü millet Kredi kartı kullansın istiyorlar böylece devlet bol bol kazansın istiyorlar 2 0 Yanıtla
  • Uğur Yayman Uğur Yayman:
    enflasyonu kabul etmenin dolaylı yolu 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
BM Genel Kurulu’nda konuşan Trump’a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti BM Genel Kurulu'nda konuşan Trump'a soğuk duş: Küba heyeti salonu terk etti
Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, çıkışta soluğu emniyette aldı Uygulamadan tanıştığı kadınla restorana giden adam, çıkışta soluğu emniyette aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü Sabaha kadar başında beklemiş Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü! Sabaha kadar başında beklemiş
07:11
Erdoğan BM’de konuşurken skandal görüntü Şara telefonundan başını kaldırmadı
Erdoğan BM'de konuşurken skandal görüntü! Şara telefonundan başını kaldırmadı
06:11
Trump’ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın
Trump'ın Erdoğan sözleri toplantıya damga vurdu: Sakın onunla uğraşmayın
00:18
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama
Fon soruşturmasında 5 yeni tutuklama
23:37
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon süreci devam ediyor
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan: Dezenflasyon süreci devam ediyor
22:27
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
Erling Haaland Türkçe şarkıyla paylaşım yaptı, ortalık yıkıldı
21:38
Türkiye’de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
Türkiye'de son 3 günde üçüncü teknik adam ayrılığı
20:48
Ederson’dan radikal karar: Affını istedi
Ederson'dan radikal karar: Affını istedi
19:50
Salah ve Fabinho’dan sonra bir ünlü isim daha Boateng, Trabzonspor’da
Salah ve Fabinho'dan sonra bir ünlü isim daha! Boateng, Trabzonspor'da
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi Salonda alkış tufanı kopartan sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM kürsüsünden dünyaya seslendi! Salonda alkış tufanı kopartan sözler
18:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Manisa’daki okul saldırısı için ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum
18:31
Simeone’den rakibi Barcelona’ya övgü dolu sözler
Simeone'den rakibi Barcelona'ya övgü dolu sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 07:26:33. #7.12#
SON DAKİKA: MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement