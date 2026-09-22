Ankara'daki apartman cinayetinde kanlı son! Üç arkadaşını öldüren zanlı canına kıydı

Ankara'daki apartman cinayetinde kanlı son! Üç arkadaşını öldüren zanlı canına kıydıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yenimahalle'de bir apartman dairesinde çıkan tartışmanın ardından Mehmet Emre Çallı, ağabeyi Enes Çallı ve Mehmet Büyükırmak tabanca ve bıçakla hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi F.Ç.'nin saklandığı adresi belirleyen polis ekipleri teslim ol çağrısında bulundu; zanlı bu çağrıya karşılık vermek yerine cinayetlerde kullandığı tabancayla yaşamına son verdi. Dört kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, tartışmanın çıkış nedeni henüz aydınlatılamadı.
Ankara'da tartıştığı üç arkadaşını öldüren zanlının, olayın ardından izini tespit eden polis ekiplerinin teslim ol çağrısına uymayarak intihar ettiği öğrenildi.
2'Sİ KARDEŞ ÜÇ KİŞİ ÖLÜ BULUNMUŞTU
Yenimahalle ilçesi Anadolu Caddesi 500. Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir apartmanda meydana gelen olayda, Mehmet Emre Çallı (28) ile ağabeyi Enes Çallı (29) ve arkadaşları Mehmet Büyükırmak (35) ölü olarak bulunmuştu. Vücutlarında kurşun ve bıçak izleri olduğu tespit edilen ağabey kardeş ile arkadaşının cesetleri incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.
TESLİM OL ÇAĞRISINA UYMADI
Cinayetlerin şüphelisi F.Ç.'nin (30) yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Saklandığı yer tespit edilen zanlı F.Ç. teslim ol çağrısına uymayarak cinayetleri işlediği tabancayla intihar etti.
Tartıştığı arkadaşlarını bilinmeyen bir nedenden dolayı öldürdüğü öğrenilen F.Ç.'nin cenazesi de incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü aktarıldı.
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