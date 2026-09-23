Adana Yüreğir\'de açık otobüs kapısı bisikletliye çarptı, bisikletli sıyrıkla kurtuldu

ADANA'da, özel halk otobüsünün açık olan kapısının çarptığı bisikletin sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından şoför yoluna devam ederken, o anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsünün açık olan kapısı, yolda seyir halindeki bisikletliye çarptı. Bisikletin sürücüsü yola savrulurken, özel halk otobüsünün şoförü ise durmadı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bisikletli, kısa süre sonra ayağa kalkıp yoluna devam etti.

Kaza anları, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.