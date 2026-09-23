Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz - Son Dakika
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Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz

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Tüm gözler TBMM\'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz
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Türkiye'de il olma potansiyeli taşıyan ve belirlenen nüfus ile mesafe kriterlerini karşılayan 24 ilçe yeniden gündeme geldi. En az 100 bin nüfus ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklık şartını sağlayan ilçeler arasında Alanya, Tarsus, Çorlu ve İnegöl gibi yüksek nüfuslu merkezler öne çıkıyor.

Türkiye'de il olma potansiyeli taşıyan ve belirlenen kriterleri karşılayan 24 ilçe yeniden gündeme geldi. En az 100 bin nüfusa sahip olma ve mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunma şartlarını sağlayan ilçeler arasında Alanya, Tarsus, Çorlu ve İnegöl gibi yüksek nüfuslu yerleşim yerleri başı çekiyor.

İL OLMAK İÇİN HANGİ KRİTERLER ÖNE ÇIKIYOR? 

 Bir ilçenin il statüsüne yükseltilebilmesi için öncelikle iki temel şart aranıyor: 

  •  Nüfus Sınırı: İlçenin toplam nüfusunun en az 100 bin olması gerekiyor. 
  •  Mesafe Şartı: Bağlı olunan mevcut il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunulması şart koşuluyor. 

Bu iki ana kriterin yanı sıra ilçelerin ekonomik kapasitesi, sanayi ve tarım üretimi, turizm potansiyeli, ulaşım altyapısı ve bölgesel bir merkez olma özellikleri de değerlendirmelerde dikkate alınıyor.

İŞTE İL OLMAYA ADAY GÖSTERİLEN 24 İLÇE VE ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

  • Alanya (Antalya): Nüfusu 371 bin 547. Turizm, tarım ve ticaret merkezi olarak öne çıkıyor. Antalya merkeze uzaklığı 140 kilometre.
  • Tarsus (Mersin): Nüfusu 358 bin 510. Türkiye'nin en eski yerleşimlerinden biri olan Tarsus, sanayi ve tarımsal üretimiyle dikkat çekiyor.
  • Çorlu (Tekirdağ): Nüfusu 306 bin 939. Sanayi ve üretim faaliyetlerinin son derece yoğun olduğu ilçeler arasında bulunuyor.
  • İnegöl (Bursa): Nüfusu 306 bin. Mobilya sanayisi ve üretim kapasitesiyle öne çıkıyor.
  • Siverek (Şanlıurfa): Nüfusu 277 bin. Yüzölçümü birçok ilden daha büyük olan ilçenin Şanlıurfa merkeze uzaklığı 96 kilometre.
  • Manavgat (Antalya): Nüfusu 266 bin. Önemli bir turizm merkezi olan ilçe, Antalya merkeze yaklaşık 75 kilometre mesafede.
  • İskenderun (Hatay): Nüfusu 228 bin. Ağır sanayi tesisleri ve liman faaliyetleriyle öne çıkıyor.
  • Ereğli (Konya): Nüfusu 158 bin. Tarım ve sanayide gelişmiş ilçenin Konya merkeze uzaklığı 150 kilometre.
  • Ünye (Ordu): Nüfusu 135 bin 914. Turizm ve tarım faaliyetleriyle öne çıkan ilçenin Ordu merkeze uzaklığı yaklaşık 60 kilometre.
  • Ergani (Diyarbakır): Nüfusu 141 bin. İl merkezine 56 kilometre mesafede bulunan Ergani, tarım ve hayvancılıkla biliniyor.
  • Lüleburgaz (Kırklareli): Nüfusu 157 bin. Ekonomik kapasitesi yüksek ilçeler arasında yer alıyor; Kırklareli merkeze 58 kilometre uzaklıkta.
  • Nazilli (Aydın): Nüfusu 162 bin. Güçlü tarımsal üretimi ve ekonomik yapısıyla dikkat çekiyor.
  • Cizre (Şırnak): Nüfusu 152 bin. İpek Yolu üzerinde yer alan ilçe, ticari konumuyla öne çıkıyor.
  • Bandırma (Balıkesir): Nüfusu 176 bin. Marmara Denizi kıyısındaki Bandırma, sanayi ve liman faaliyetleriyle biliniyor.
  • Erciş (Van): Nüfusu 170 bin. Van Gölü kıyısında yer alan ilçede tarım ve ticaret ön planda bulunuyor.
  • Ereğli (Zonguldak): Nüfusu 173 bin. Demir-çelik ve ağır sanayi faaliyetleriyle dikkat çekiyor.
  • Edremit (Balıkesir): Nüfusu 174 bin. Turizm ve zeytinciliğin önemli merkezlerinden biri.
  • Fethiye (Muğla): Nüfusu 177 bin. Turizm merkezlerinden biri olan ilçenin Muğla'ya uzaklığı 125 kilometre.
  • Yüksekova (Hakkari): Nüfusu 121 bin. Ulaşım ve sınır konumuyla bölgesel önem taşıyor.
  • Midyat (Mardin): Nüfusu 121 bin. Tarihi ve turistik dokusuyla öne çıkıyor.
  • Polatlı (Ankara): Nüfusu 131 bin. Ankara'nın batı kapısı konumundaki ilçe, tarımsal üretimiyle biliniyor.
  • Elbistan (Kahramanmaraş): Nüfusu 127 bin. İl merkezine 162 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
  • Kahta (Adıyaman): Nüfusu 130 bin. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Nemrut Dağı'na yakınlığıyla tanınıyor.
  • Kozan (Adana): Nüfusu 132 bin. Adana il merkezine yaklaşık 64 kilometre mesafede yer alıyor.

82. PLAKA HANGİ İLÇENİN OLACAK? 

 Kriterleri karşılayan 24 ilçe potansiyel adaylar arasında gösterilse de, bu ilçelerden herhangi birinin 82. il olmasına dair henüz kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor. İl statüsünün kazanılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasal düzenleme yapılması şart koşuluyor.   

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    BENCE HUZULİ MASRAF OLMAMALI BENCE. 7 0 Yanıtla
  • Arzum Baskara Arzum Baskara:
    Fethiye 82’yi coktan hak etti. Muglaya 130 antalyaya 202km uzaklikta ve nufus 250’nin ustundedir 2 0 Yanıtla
  • Hakan Şentürk Hakan Şentürk:
    İl demek masraf demek belediye başkanı demek vali demek kaymakam demek oraya ayrıca ek olarak farklı yatırımlar demek hizmet demek yol demek Su demek derken gereksiz yere harcama sırf seçimi kazanmak için yapılacak hiç yapılmasin 1 0 Yanıtla
  • Oğuz Şeker Oğuz Şeker:
    tabi ki Çorlu. sanayi karayolu havaalanı tren yolu sınır mesafesi deniz yolu tüm herşeyi barındıran bir sanayi başkenti 1 0 Yanıtla
  • kurum.nil.idil kurum.nil.idil:
    Alanya hemen il yapılmalı. Nüfus yazın 1.2 milyon kış nüfusu 500 bin civarında. Turizmin başkenti. Özellikle muz ve tropikal meyve üretiminde Türkiye’de birinci. Eğitimde de çok önde . Fen Anadolu ve proje liseleri baya çok. Bir özel bir de devlet üniversitesi var.Uluslararası hava limanı var. Türkiye’nin 60 küsür ilinden büyük. Geçen sene LGS de ilçe bazı da Türkiye birincisi. Birçok özel lise ve özel hastaneleri var. 170 bin yatak kapasitesine sahip otelleri. Üç , dört ve beş yıldızlı otel sayı 250-300 arasında. Devasa bir kent. Hala neyi düşünüyorlar Alanyayı il yapmak için 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tüm gözler TBMM'de! İşte il olmaya aday 24 ilçemiz - Son Dakika
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