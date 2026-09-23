Bakımevinde yaşayan ünlü oyuncu Tuluğ Çizgen\'in son hali ortaya çıktı

Bir dönemin sevilen yapımlarına damga vuran usta oyuncu Tuluğ Çizgen, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle yeniden gündeme geldi. “Perihan Abla” dizisindeki Meraklı Melahat ve “Ruhsar”daki Gözüm Abla karakterleriyle hafızalara kazınan Çizgen’in, bir süredir Kartal’daki Sanatçı Yaşam Evi’nde yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR

Uzun süredir ekranlardan uzak olan 78 yaşındaki oyuncunun, sağlık sorunları nedeniyle sanat hayatına ara verdiği ve bakımını Sanatçı Yaşam Evi’nde sürdürdüğü belirtildi. Çizgen’in unutkanlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilgisi de son haberlerde yer aldı.

Oyunculuk kariyerinin son döneminde 2013 yılında yayımlanan “Cesur Hemşire” dizisinde rol alan Çizgen, daha sonra Bodrum Yalıkavak’a yerleşerek kameralardan uzak bir yaşam tercih etmişti.

HAYRANI ZİYARET ETTİ, SON HALİNİ PAYLAŞTI

Çizgen’i kaldığı yaşam evinde ziyaret eden bir hayranının paylaştığı fotoğraf ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Hayranı, ziyaretinin ardından usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili, “Tuluğ Çizgen Hanımefendi’yi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var.” ifadelerini kullandı.

Çizgen’in yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsü, özellikle “Perihan Abla”, “Ruhsar” ve “Ayrılsak da Beraberiz” gibi yapımlarla büyüyen izleyicilerin ilgisini çekti.