Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi - Son Dakika
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Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi

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Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
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Teksas'ta bir avukat, mahkemede giydiği kıyafet nedeniyle hakim tarafından uyarıldı. Avukat, hakimin kendisini herkesin önünde küçük düşürdüğünü savundu.

ABD'nin Teksas eyaletinde kadın bir avukat, mahkeme salonunda giydiği kıyafetin uygunsuz olduğunu söyleyen hakime sert tepki gösterdi. Avukat, hakimin kendisini diğer avukatların ve sanıkların önünde uyarmasının küçük düşürücü ve profesyonellikten uzak olduğunu savundu.

San Antonio'da daha önce muhabirlik yapan, daha sonra ise savunma avukatlığına başlayan Mariah Medina, yaşadığı olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Medina, olay sırasında üzerinde bulunan kıyafetin fotoğrafını da yayınladı.

Medina, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bir hakim, mahkeme için uygunsuz giyindiğimi söylediğinde üzerimde bu kıyafet vardı" ifadelerini kullandı.

Kadın avukat, hakimin kendisini kürsünün yanına çağırdığını ve kıyafetini herkesin önünde incelediğini söyledi. Medina'ya göre hakim, sanıkların ve diğer avukatların önünde elbisesinin jüri duruşması için gerçekten uygun olup olmadığını sordu. Hakim ayrıca Medina'ya arabasında bir ceket olup olmadığını sordu.

"Beni herkesin önünde küçük düşürdü"

Medina'nın mahkemeye giydiği kıyafet, kolları açıkta bırakan sade, gri renkli bir J.Crew elbisesiydi.

Avukat, elbiseyi daha önce televizyon ekranlarında defalarca giydiğini ve başka mahkemelerde de aynı kıyafetle herhangi bir sorun yaşamadığını belirtti. Medina, bu kez göğüs dekoltesi daha fazla olan bir bluz yerine söz konusu elbiseyi tercih ettiğini söyledi.

Eski muhabir, kıyafetin nasıl göründüğünü göstermek için gazetecilik yaptığı dönemde aynı elbiseyi giydiği eski bir videosunu da sosyal medyada paylaştı.

Medina, "O eski videoyu fotoğrafla birlikte paylaştım çünkü elbisenin sırtının açık olmadığını, göğüs yanlarını veya başka bir bölgeyi göstermediğini görebilirsiniz" dedi.

Kadın avukat, mahkemenin kıyafet kurallarına uyduğunu ve elbisesinin yazılı kuralları ihlal etmediğini savundu.

Bexar County Ceza Mahkemesi'nin kurallarında avukatlar ve mahkeme görevlilerinin iş kıyafeti giymesi gerektiği belirtiliyor. Bununla birlikte, hakimlerin izin vermesi halinde iş ortamına uygun daha rahat kıyafetler de kabul edilebiliyor.

Medina ise hakimin kıyafet kurallarını kendine göre yorumladığını ileri sürdü.

"Mahkemenin kapısında bulunan kıyafet kurallarında bu elbisenin yasak olduğu yazmıyordu. Buna rağmen konuyu ele alış şekli tamamen kötü niyetli ve profesyonellikten uzaktı" diyen Medina, o gün davasının duruşmaya bile çıkmayacağını ve hakimin bunun farkında olduğunu söyledi.

"Bu bir J.Crew elbisesi"

Medina, hakimin mahkeme salonunda yasakladığı kıyafetlerin bir listesinin bulunduğunu ancak kendi elbisesinin bu listede yer almadığını belirtti.

"Bu listede yasaklanan birçok şey var ama bu elbise onlardan biri değil. Muhafazakar bir kilisede büyüdüm ve gerçekten kafam karıştı. Elbisenin boyu uygun, göğüs dekoltesi yok. Allah aşkına, bu bir J.Crew elbisesi; bir gece kulübü kıyafeti değil" ifadelerini kullandı.

Yaşananlara sert tepki gösteren genç avukat, yine de aynı hakimin mahkemesinde sorun yaşamamak için bundan sonra ceket giyeceğini söyledi.

Medina, "Bu uğruna mücadele edilecek bir konu değil. Hakimin görev süresinin sona ermesine birkaç ay kala, mahkemesine girdiğimde üzerime bir ceket geçirmek benim için sorun değil" dedi.

Sosyal medya ikiye bölündü

Mahkeme salonunda yaşanan kıyafet tartışması sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar Medina'nın kıyafetinde uygunsuz bir şey olmadığını savunurken, bazıları ise hakim neyin uygun olduğuna karar veriyorsa avukatın bu kurala uyması gerektiğini söyledi.

Bir kullanıcı, "Gözlerimde bir sorun mu var? Bu elbisede yanlış olan hiçbir şey göremiyorum. Hakim neden böyle söyledi?" diye sordu.

Başka bir kullanıcı ise, "Bir elbise, elbisedir. Başka her yerde kabul edildiyse ben de kafamın karışacağını düşünüyorum" yorumunu yaptı.

Ancak bazı kullanıcılar hakimin tutumunu destekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir hakim mahkeme salonunda bunu giymenin uygunsuz olduğunu söylüyorsa, uygunsuzdur. Konu kapanmıştır" ifadelerini kullandı.

Medina daha sonra bir atış poligonunda çekilmiş videosunu da paylaştı. Bir kullanıcı, avukatın açıkta kalan kollarına gönderme yaparak "İkinci Anayasa Değişikliği davası gibi görünüyor. Kimse bunu belirtmedi mi?" şeklinde espri yaptı.

Medina da bu yoruma, "Silah taşımamla tanınıyor olabilirim ama artık kollarımı açıkta bırakmamla daha çok tanınacakmışım gibi görünüyor" sözleriyle karşılık verdi.

Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
Amerika Birleşik DevletleriTeksasHakimSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    bizim avukatlar daha çıplak nolcak modern çağdaş onlar 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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