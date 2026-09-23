Havalimanında akılalmaz olay: Bagaj bandını yürüyen yol sanınca olanlar oldu

Havalimanında akılalmaz olay: Bagaj bandını yürüyen yol sanınca olanlar olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'daki bir havalimanında yaşlı bir kadın, yürüyen yol sanarak çıktığı bagaj bandında dengesini kaybederek yolcuların girmesinin yasak olduğu bölüme sürüklendi. Görevlilerin müdahale etmeye çalıştığı sırada plastik perdeyi aşarak gözden kaybolan kadının yaşadığı sıra dışı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Rusya'daki bir havalimanında yaşanan ilginç olay, yolcu alanındaki sıradan bir işlemin saniyeler içinde tehlikeli bir duruma dönüşmesine neden oldu. Yaşlı bir kadın, yürüyen yol sanarak bagaj taşıma bandına çıktı. Dengesini kaybedip banda düşen kadın, ardından yolcuların girişine kapalı bagaj sistemine doğru sürüklendi.
BAGAJ BANDINI YÜRÜYEN YOL SANDI
Olay, kadının Vladikavkaz'dan Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'na gitmek üzere uçağa binmeye hazırlandığı sırada yaşandı. Havalimanında check-in işlemleri için kontuara yönelen kadın, kısa süre sonra bagaj bölümüne açılan alana geçti.
Sarı kürk mantosu, uzun siyah eteği ve pembe şapkasıyla dikkat çeken kadın, bagaj taşıma bandına adım attı. Bandı yolcuların kullandığı bir yürüyen yol zanneden kadın, hareket halindeki sistem üzerinde ilerlemeye başladı. Kadın daha sonra yolcu alanıyla bagaj bölümünü ayıran plastik perdeyi kenara iterek arka bölüme geçti.
GÖREVLİLER MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI
Kontuarda bulunan görevliler olayın ilk anlarında başka bir yolcuyla ilgileniyordu. Durumu fark eden personel, kadına müdahale etmek için harekete geçti ancak kadın o sırada plastik perdenin arkasında gözden kayboldu.
O ANLAR KAMERADA
Havalimanında yaşanan sıra dışı anların tamamı güvenlik kameralarına yansıdı.
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