Sayıştay Sinop Belediyesi'ne "zimmet" yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi - Son Dakika
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Sayıştay Sinop Belediyesi'ne "zimmet" yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi

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Sayıştay Sinop Belediyesi\'ne "zimmet" yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi
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Sayıştay'ın Sinop Belediyesi 2024 raporu, denetim görüşünü sakatlayan birinci bulgusunda belediyede yolsuzluk yaşandığını ve görevli personelin zimmetine para geçirdiğini yazdı. Rapor, paranın nasıl kayıt dışı kaldığını adım adım anlatıyor. Tutar, tarih ve isim yok.

Sayıştay'ın Sinop Belediyesi 2024 yılına ait denetim raporu, belediyede yolsuzluk yaşandığını ve görevli personelin zimmetine para geçirdiğini ortaya koydu. Denetim görüşünü sakatlayan birinci bulguda, veznelere hem tahsilat hem de mahsup yapma yetkisinin birlikte verildiği, mahsupların hiçbir belge olmadan sisteme işlendiği ve tahsilatın idare kayıtlarına hiç girmediği belirtildi.

1 Ekim 2025'te TBMM'ye sunulan Sayıştay raporu, Sinop Belediyesi'nin 2024 mali yılına ilişkin denetiminde ciddi bir sistemsel açığa dikkat çekti. Raporun denetim görüşünü sakatlayan birinci bulgusunda, belediyede yolsuzluk yaşandığı ve görevli personelin zimmetine para geçirdiği yazıldı. Raporda paranın nasıl kayıt dışı kaldığı adım adım anlatılırken tutar, tarih ve isim bilgisine yer verilmedi.

VEZNEYE İKİ YETKİ BİRDEN VERİLMİŞ

Sayıştay raporunda, belediyenin bilişim sisteminde veznelere hem tahsilat hem de mahsup yapma yetkisinin aynı anda verildiği tespit edildi. Mahsupların hangi işleme karşılık yapıldığının sisteme hiç kaydedilmediği ve bu işlemlerin kimse tarafından kontrol edilmediği belirtildi.

AY SONUNDA HESAP BÖYLE DENKLEŞTİRİLMİŞ

Raporun ifadesine göre ay sonlarında muhasebe denkliğini sağlamak amacıyla bu tutarlar, "herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmadan gerçek dışı bir işlemle" Emanetler Grubu'ndaki bir hesaptan düşüldü. Sayıştay, belediyenin gerçekte mahsuba konu edilecek bir borcunun da bulunmadığını kaydetti.

TAHSİLAT KAYITLARA HİÇ GİRMEDİ

Rapor, sürecin sonucunu "…yapılan tahsilatın idare kayıtlarına girmemesine neden olmuştur." ifadesiyle özetledi. Bulgudaki en çarpıcı ifade ise şöyle: "Mahsup işlemi adı altında veznelerce gerçekleştirilen tahsilat işlemlerindeki söz konusu sistemsel açık ve kontrol eksikliği yolsuzluğa zemin oluşturmuş ve görevli personelin zimmetine para geçirmesi ile sonuçlanmıştır."

"HİLE VE USULSÜZLÜKLERİ ÖNLEME KAPASİTESİ ÇOK DÜŞÜK"

Raporun iç kontrol değerlendirmesinde belediye için şu ifadeler kullanıldı: "İdarenin Kanun'un öngördüğü şekilde muhasebe ve iç kontrol sistemi oluşturamadığı ve ön mali kontrolünün bulunmadığı görülmüş, İdarenin hata, hile ve usulsüzlükleri önleme ve zamanında ortaya çıkarma kapasitesinin çok düşük olduğu anlaşılmıştır."

Rapora göre belediye kurumsal risklerini belirlememiş, görevlendirmelerde görevler ayrılığı ilkesini gözetmemiş, ön mali kontrol sistemini mevzuata uygun kurmamış. Kurumda veri kayıt ve dosyalama sistemi de bulunmuyor. Üst yönetici ve harcama birimleri iç kontrol güvence beyanını imzalamadı.

MALİ TABLOLARA ŞARTLI GÖRÜŞ

Sayıştay, belediyenin mali tablolarını emanetler bulgusunun da yer aldığı hesap alanlarını kapsam dışında bırakarak onayladı. Emanetler kalemi, bu listenin birinci sırasında yer alıyor.

BU CÜMLE ÖNCEKİ İKİ RAPORDA YOK

Rapor, 2024 mali yılını denetliyor. Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz 3 Nisan 2024'te göreve başladı; denetim, başkanlığının ilk dokuz ayını kapsıyor. Sayıştay, olayın hangi tarihte gerçekleştiğini raporda belirtmedi. "Zimmetine para geçirmesi" ifadesi, belediyenin 2022 ve 2023 yıllarına ait Sayıştay raporlarında yer almıyor.

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