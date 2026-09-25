Dünya protesto ederken Milei'den Netanyahu'ya övgü dolu sözler - Son Dakika
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Dünya protesto ederken Milei'den Netanyahu'ya övgü dolu sözler

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında çok sayıda ülke heyeti protesto amacıyla salonu terk ederken, Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'den dikkat çeken bir destek geldi. Netanyahu ile New York'ta bir araya gelen Milei, “Dünya tarihinin en büyük liderlerinden birisin” diyerek İsrail Başbakanı'na övgüde bulundu.

Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

BM Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Milei'nin New York temasları kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmeler arasında Netanyahu ile buluşması dikkat çekti.

MILEI'DEN NETANYAHU'YA DİKKAT ÇEKEN ÖVGÜ

İki lider arasındaki görüşmede karşılıklı övgüler öne çıktı. Milei, Netanyahu'ya hitaben, "Dünya tarihinin en büyük liderlerinden birisin" dedi.

Milei, Netanyahu'ya yönelik övgülerini daha önce de dile getirmişti. Arjantin Cumhurbaşkanı, İsrail Başbakanı'nı "olağanüstü bir lider" olarak nitelendirmiş ve dünyadaki kültürel mücadeleyi çok az kişinin Netanyahu kadar iyi anladığını söylemişti.

Milei'nin İsrail'e ve Netanyahu'ya verdiği güçlü destek, göreve geldiği tarihten bu yana Arjantin dış politikasında öne çıkan başlıklardan biri oldu.

NETANYAHU DA MILEI'Yİ ÖVGÜYE BOĞDU

Milei'nin sözlerine Netanyahu da karşılık verdi. İsrail Başbakanı, Arjantin Cumhurbaşkanı'nın ekonomi politikalarını överek ülkede gerçekleştirdiği dönüşümü "ustalık eseri" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, siyasi direnç karşısında bu politikaları uygulamanın kolay olmadığını belirterek Milei'nin Arjantin ekonomisinde attığı adımlara övgüde bulundu.

İsrail Başbakanlığı tarafından görüşmenin ardından yapılan açıklamada da Netanyahu'nun, İsrail'e verdiği "kararlı ve koşulsuz destek" nedeniyle Milei'ye teşekkür ettiği belirtildi.

"AMIGO" DİYEREK KARŞILADI

Netanyahu, Milei'yi görüşmenin başlangıcında İspanyolca "amigo", yani "dostum" diyerek karşıladı. Milei'ye görüşmede Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno ve Ekonomi Bakanı Luis Caputo da eşlik etti.

LATİN AMERİKA İLE İŞ BİRLİĞİ MASADA

Görüşmede Arjantin ile İsrail arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Latin Amerika ülkeleriyle ekonomik ve güvenlik alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi de ele alındı.

İsrail tarafının, Milei'nin öncülüğündeki "Isaac Accords" girişimi üzerinden Latin Amerika ülkeleriyle güvenlik ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi konusunu gündeme getirdiği belirtildi.

İki liderin Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinde de durduğu, özellikle İran ve Husilerle bağlantılı bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği aktarıldı.

MALVİNAS MESELESİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Milei-Netanyahu görüşmesinde gündeme gelen başlıklardan biri de Malvinas (Falkland) Adaları oldu.

Arjantin Dışişleri Bakanı Pablo Quirno, iki liderin Malvinas meselesini ele aldığını doğruladı.

Konu, İsrail sermayeli Navitas Petroleum'un Sea Lion petrol projesindeki rolü nedeniyle Arjantin açısından ayrıca önem taşıyor. Buenos Aires yönetimi adalar üzerindeki egemenlik iddiasını sürdürürken Milei de BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Birleşik Krallık'a müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

NETANYAHU'YA BM'DE PROTESTO, ARDINDAN MILEI'DEN DESTEK

İki liderin buluşmasının zamanlaması da dikkat çekti. Netanyahu, Milei ile görüşmesinden kısa süre önce BM Genel Kurulu'na hitap etti.

Netanyahu kürsüye çıktığı sırada çok sayıda ülkenin heyeti protesto amacıyla salonu terk etti. Genel Kurul salonundaki çok sayıda koltuk boş kalırken Netanyahu konuşmasını sürdürdü.

İsrail Başbakanı, salonu terk eden ülke temsilcilerini hedef alan açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun BM'de protestoyla karşılaşmasının ardından Milei ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Arjantin Cumhurbaşkanı'nın kullandığı övgü dolu ifadeler dikkat çekti.

MILEI'YE İSRAİL DESTEĞİ NEDENİYLE ÖDÜL

Milei'nin İsrail'e yönelik desteği New York temaslarının diğer bölümlerine de yansıdı. Arjantin Cumhurbaşkanı, Yeshiva Darchei Torah tarafından "Ohev Yisrael" ödülüne layık görüldü. Ödülün Milei'ye Yahudi halkına verdiği destek ve antisemitizmle mücadele konusundaki tutumu nedeniyle verildiği açıklandı.

Netanyahu da Milei'yi aldığı ödül nedeniyle tebrik etti.

İKİ LİDERDEN KARŞILIKLI MESAJLAR

Milei ile Netanyahu arasındaki görüşmede iki liderin birbirlerine yönelik övgüleri ön plana çıktı. Arjantin Cumhurbaşkanı Netanyahu'yu "dünya tarihinin en büyük liderlerinden biri" olarak tanımlarken İsrail Başbakanı da Milei'nin ekonomi politikalarını övdü.

Görüşmeyle birlikte Milei yönetiminin İsrail'e yönelik desteğini sürdürdüğü bir kez daha ortaya konurken iki ülkenin ekonomik, diplomatik ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini geliştirme mesajı verildi.

Binyamin NetanyahuArjantinNew YorkSözlerİsrailDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bülent Yelekin Bülent Yelekin:
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