Yıllarca birbirlerine \'kardeşim\' dediler! DNA testi 30 yıl sonra gerçeği ortaya çıkardı

Hindistan'ın Mumbai kentindeki iki ayrı yetimhaneden 1980'lerin başında evlat edinilen iki kadın, Hollanda'da birbirine yakın yerlerde büyüdü. Çocukken tanışıp yıllarca "kardeşim" diye mektuplaşan Meena Geltink ile Minal Tijssen, yıllar sonra yaptırdıkları DNA testiyle gerçekten öz kardeş olduklarını öğrendi.

43 yaşındaki Meena Geltink ile 44 yaşındaki Minal Tijssen, doğumlarından birkaç ay sonra iki farklı Hollandalı çift tarafından evlat edinildi. İki kız, ergenlik çağının başlarında, ailelerinin başvurduğu evlat edinme ajansının düzenlediği bir etkinlikte ilk kez karşılaştı.

"AYNAYA BAKIN" DEDİLER

Etkinlikte çevredekiler, iki kızın birbirine ne kadar benzediğini hemen fark etti. O günü anlatan Meena, "Bana 'Aynaya bakın' dediler. Ben de 'Aman Tanrım, burnu tıpkı benimki gibi!' dedim. Gülüşümüz de aynı. Akşam yemeğinde de sürekli ona bakıyordum" dedi.

Ertesi gün yeniden buluşan ikili, telefon numaralarını ve adreslerini paylaştı. Aralarında kan bağı olduğuna dair bir işaret yoktu, ancak aralarındaki bağ hemen kuruldu. Yıllarca mektuplaşan ikili, birbirine çoğu zaman "kardeşim" diye hitap etti. Okul, arkadaşlar, spor ve müzik üzerine yazışan iki kızın ortak noktalarından biri de Backstreet Boys hayranlığıydı.

YOLLARI AYRILDI

İkilinin iletişimi yaklaşık 15 yıl önce koptu. Bugün üç çocuk annesi olan Meena o dönemde ilk çocuğunu dünyaya getirmiş ve işleri yoğunlaşmıştı. Minal ise Fransa'ya taşındı.

Meena, 2017'de Hindistan'dan evlat edinilenlerin katıldığı bir toplantıda DNA testini öğrendi ve test yaptırdı. Yaklaşık 10 yıl boyunca hiçbir eşleşme çıkmayınca, bu yılın başında uygulamayı telefonundan sildi.

FACEBOOK'TAN GELEN MESAJ HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Minal, nisan ayında Hollanda'daki ailesini ziyaret ettiği sırada DNA testi yaptırdı. Meena, sonrasında yaşananları şöyle anlattı: "20 Mayıs'ta Minal'den Facebook üzerinden bir mesaj aldım. 'Beni hatırlıyor musun?' diye sordu. Nisan ayında Hollanda'daki ailesini ziyaret ederken bir test yaptırmıştı. Test sonucunun ekran görüntüsünü de eklemişti."

Uygulamayı yeniden yükleyen Meena, "yüzde 100 uyumlu" bir eşleşmeyle karşılaştı. İki kadının anne ve babası aynıydı. Meena o anı, "Sanki adrenalin iğnesi yemiş gibiydim. Ağladım. Minal, uzun zamandır beklediğim eksik parçamdı" sözleriyle anlattı.

Fransa'da partneri ve iki oğluyla yaşayan Minal ise sonuçlar geldiğinde eşleştiği kişinin yıllar önce tanıştığı kız olduğunu ilk başta fark etmedi. Minal, gerçeği sosyal medyadaki fotoğraflara bakınca anladığını belirterek, "İnanamadım. Kardeş olmadan önce arkadaştık. Baştan beri kardeş gibiydik ama bunu bilmiyorduk" dedi.

PARKTA GÖZYAŞLARIYLA BULUŞTULAR

Eski dostlar, ağustos ayında bir parkta ilk kez kardeş olarak bir araya geldi. Reuters, buluşmayı aktardığı haberinde "gözyaşları, kucaklaşmalar ve kahkahalar buluşmalarına damgasını vurdu" ifadesini kullandı.

Mayıs ayından bu yana her gün konuşan kardeşler, birbirlerinin eşleri, çocukları ve aileleriyle de tanıştı. Meena, "Herkes birbirimizin cümlelerini nasıl tamamladığımızı, başımızı nasıl hareket ettirdiğimizi veya benzer şekilde yürüdüğümüzü fark ediyor" dedi.

HAYALLERİ MUMBAI'YE DÖNMEK

İki kardeşin ortak hayali, her şeyin başladığı yere dönmek. Meena, "Bir gün birlikte Hindistan'a gitmeyi, Mumbai sokaklarında birlikte yürümeyi çok isteriz" dedi.