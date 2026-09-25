Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi! Hedefi böyle imha etti - Son Dakika
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Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi! Hedefi böyle imha etti

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MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nda 100 kilogramlık gerçek harp başlığıyla ilk kez su üstü hedefini başarıyla imha etti. 200 deniz milini aşan görev menziline sahip PİRANA, uzaktan veya otonom olarak görev yapabiliyor, radar izini azaltan yapısıyla hedefe yaklaşabiliyor ve sürü halinde kullanılabilecek şekilde geliştiriliyor.

Türk savunma sanayiinin insansız deniz araçları alanındaki çalışmalarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA), Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı kapsamında gerçek harp başlığıyla su üstü hedefine saldırı gerçekleştirdi.

24 Eylül'de Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen seçkin gözlemci günü faaliyetlerinde PİRANA, belirlenen su üstü hedefine yüksek hassasiyetle yönelerek hedefi imha etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da tatbikatın ardından yaptığı açıklamada MKE üretimi PİRANA'nın su üstü hedefine saldırı gerçekleştirdiğini doğruladı.

İLK KEZ GERÇEK HARP BAŞLIĞIYLA VURDU

Savunma basınında yer alan bilgilere göre test, PİRANA'nın kamuoyuna yansıyan ilk gerçek harp başlıklı su üstü hedef saldırısı oldu. Yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki harp başlığıyla gerçekleştirilen saldırıda PİRANA'nın kontrolü, Tuzla sınıfı bir karakol gemisinde bulunan komuta-kontrol konsolu üzerinden sağlandı.

Böylece sistem, daha önce gerçekleştirilen geliştirme ve hedefe çarpma testlerinin ardından operasyonel bir deniz tatbikatında gerçek hedefe yönelik saldırı kabiliyetini de göstermiş oldu.

<a class='keyword-sd' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a>'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi! Hedefi böyle imha etti

200 DENİZ MİLİNİ AŞAN MENZİL

PİRANA, özellikle asimetrik deniz harbi şartları göz önünde bulundurularak düşük maliyetle yüksek etki oluşturması amacıyla geliştirildi. MKE'nin yayımladığı teknik verilere göre sistem 200 deniz milinin üzerinde görev menziline sahip. PİRANA'nın su jeti itki sistemli dizel motorla 50 knot'ın üzerinde azami hıza ulaşabildiği belirtiliyor. Sistem hem operatör tarafından uzaktan kontrol edilebiliyor hem de otonom görev gerçekleştirebiliyor.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: İlk paylaşılan bazı bilgilerde hızın 40 knot'ın üzerinde olduğu belirtilirken MKE'nin güncel teknik sayfasında PİRANA'nın 50+ knot azami hıza ulaşabildiği bilgisi yer alıyor.

RADAR İZİNİ AZALTAN GÖVDE

PİRANA'nın tasarımında hedef bölgeye mümkün olduğunca fark edilmeden yaklaşabilmesi de ön planda tutuldu. MKE'ye göre aracın radar izini azaltıcı kompozit gövde yapısı bulunuyor. Sessiz seyir kabiliyetiyle birlikte bu yapının düşman savunmalarının aşılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Araç ayrıca karıştırmaya karşı dayanıklı CRPA destekli GNSS seyir sistemi, elektro-optik kameralar ve görev bilgisayarıyla donatıldı.

HEDEFE ÇARPIP İNFİLAK EDİYOR

PİRANA'nın görev konsepti klasik insansız deniz araçlarından farklılaşıyor. Düşman unsurunun tespit edilmesinin ardından araç uzaktan kumandalı veya otonom şekilde hedefe yöneliyor ve çarpışma anında harp başlığını infilak ettiriyor.

Sistemin düşman gemilerinin yanı sıra liman ve üs bölgelerindeki hedeflere yönelik taarruz görevlerinde kullanılması öngörülüyor. MKE

SÜRÜ HALİNDE SALDIRABİLECEK

PİRANA'nın geliştirilmekte olan en dikkat çekici kabiliyetlerinden biri de sürü kullanım konsepti. MKE, aracın sürü halinde kullanılabilecek şekilde geliştirilmesini planlıyor. Böylece birden fazla PİRANA'nın aynı operasyon içerisinde farklı yönlerden hedef bölgesine yaklaşması ve koordineli görev yapabilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin PİRANA'sı dişlerini gösterdi! Hedefi böyle imha etti

İNSANLI VE İNSANSIZ SİSTEMLER BİRLİKTE DENENDİ

Denizkurdu-I/2026 yalnızca PİRANA'nın saldırısıyla sınırlı kalmadı. Tatbikatta Türk Deniz Kuvvetlerinin gelecekte kullanmayı planladığı insanlı ve insansız platformların müşterek harekât kabiliyeti de test edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, tatbikatta insansız ve otonom sistemlerin insanlı sistemlerle bütünleşik kullanımına yönelik harekâtların gerçekleştirildiğini açıkladı.

Tatlıoğlu, envantere girecek tek yönlü saldırı amaçlı insansız su üstü, su altı ve hava sistemlerinin birbirleriyle müşterek kullanılarak test edildiğini belirtti.

100 GEMİ, 50 HAVA ARACI, 14 BİN PERSONEL

Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı geniş çaplı katılımla gerçekleştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre tatbikata 100 gemi, 50 hava aracı ve yaklaşık 14 bin personel katıldı. Tatbikat Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

BAYRAKTAR TB3 DE TCG ANADOLU'DAN HAVALANDI

Tatbikatın öne çıkan bir diğer insansız sistemi Bayraktar TB3 oldu. TCG ANADOLU'dan havalanan Bayraktar TB3, denizaltı savunma harbi kapsamında iki sonoboyu denize bıraktı. SİHA, kendi bıraktığı sonoboyların yanı sıra deniz karakol uçağı tarafından bırakılan sonoboylardan gelen verileri de işleyerek tatbikat ortamında anlık olarak aktardı.

Böylece Denizkurdu-I/2026'da hava ve denizdeki insansız sistemlerin insanlı platformlarla birlikte kullanıldığı yeni harekât konseptleri de denendi.

PİRANA İÇİN YENİ AŞAMA

PİRANA'nın gerçek harp başlığıyla hedefi imha etmesi, sistemin geliştirme testlerinden operasyonel tatbikat ortamındaki canlı atış aşamasına geçmesi açısından önem taşıyor.

Orgeneral Bayraktaroğlu, kamikaze insansız deniz araçları, dikey iniş-kalkış yapabilen İHA'lar ve insansız su altı araçlarının geleceğin muharebe ortamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetlerini artıracağını belirtti.

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    Yorumlar (1)

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