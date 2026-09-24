Kaldırıma çıkan otomobil 4 öğrenciye çarptı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
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Kaldırıma çıkan otomobil 4 öğrenciye çarptı! Dehşet anları kamerada

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İstanbul Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bir otomobil önündeki araca çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak okula giden 4 lise öğrencisine çarptı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Üsküdar'da önündeki araca çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı. Otomobil, okula giden 4 lise öğrencisine çarptı. Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırıma çıkan otomobil 4 öğrenciye çarptı! Dehşet anları kamerada

KALDIRIMDA YÜRÜYEN ÖĞRENCİLERE ÇARPTI

Kaza, saat 09.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi'nde bulunan Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. 

Kaldırıma çıkan otomobil 4 öğrenciye çarptı! Dehşet anları kamerada

Edinilen bilgiye göre 73 yaşındaki Yakup Müjdat Türer'in kullandığı 34 KG 3055 plakalı otomobil, Nail Vurgen'in kullandığı 34 DR 9965 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın ardından sürücüsü Türer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak burada yürüyen 4 lise öğrencisine çarptı. 

Kaldırıma çıkan otomobil 4 öğrenciye çarptı! Dehşet anları kamerada

4 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı 4 öğrenci ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 

Kaldırıma çıkan otomobil 4 öğrenciye çarptı! Dehşet anları kamerada

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Polis ekipleri olay yerinde ve okul çevresinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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