Yeğenlerine istismar davasında savcı da beraat istedi, mahkeme dayıyı beraat ettirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeğenlerine istismar davasında savcı da beraat istedi, mahkeme dayıyı beraat ettirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeğenlerine istismar davasında savcı da beraat istedi, mahkeme dayıyı beraat ettirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 ve 8 yaşındaki iki yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen dayı R.Ö. hakkında beraat kararı verdi. Sanık için toplam 42 yıl hapis istenmişti. Çocukların beyanları Çocuk İzlem Merkezi raporunda tutarlı bulunsa da savcılık suçun sabit olmadığını belirtti. Aile ve Aile Bakanlığı karara karşı çıktı, avukatlar istinaf yoluna gidecek.

Haber: Esra TOKAT(ANKARA) -

Ankara'ya ziyarete geldiği sırada 5 ve 8 yaşındaki yeğenlerini "cinsel istismara" maruz bıraktığı iddiasıyla 42 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık R. Ö'nün beraatine karar verildi. Mağdur çocukların avukatları, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.  

"DAYIM BİZE BÖYLE YAPTI" DEDİ

Ankara'da, 8 yaşındaki çocuğu Y.Ö.Ç'nin sünnet sonrası tedavisi sırasında yaşadıklarını "Dayım bize böyle yaptı" diyerek anlatması sonrası cinsel istismarı öğrendiğini söyleyen baba Fikri Çelik savcılığa şikayette bulunmuştu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında başlatılan soruşturma sonucunda dayı R.Ö. hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık R.Ö'nün yeğenlerine "cinsel istismarda" bulunduğu belirtildi. 

Sanık R.Ö'nün çocuklardan birine yönelik eylemleri nedeniyle "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15, diğerine yönelik eylemleri nedeniyle de en az 27 yıl hapsi cezası istendi. İddianamede, soruşturma sırasında hazırlanan Çocuk İzlem Merkezi Değerlendirme raporunda da "çocuğun istismara uğradığına dair beyanlarının tutarlı olduğu" ifade edildi.

Sanık R. Ö'nün tutuksuz yargılandığı davada, karar duruşması Ankara Batı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya mağdur çocuğun avukatları, Aile Bakanlığı vekili, mağdur çocuk babası, dedesi ve amcası katıldı. Sanık ve sanık avukatı ise Elazığ'dan SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

SAVCILIK BERAAT İSTEDİ, AİLE İTİRAZ ETTİ

Duruşmada savcılık esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcılık, sanık R.Ö'nün "suçu işlediğinin sabit olmaması" nedeniyle beraat talep etti.

Esas hakkındaki mütalaaya katılmadığını ifade eden mağdur çocuk vekili, "Dosya itibarıyla özellikle mağdur çocukların beyanı ve dosyadaki raporlar doğrultusunda biz sanığın atılı suçtan cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Baba Fikri Çelik de "Ben her zaman çocuklarımın arkasındayım. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Aile Bakanlığı vekili de mütalaaya katılmadıklarını ve sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını istedi.

KARAR İSTİNAFA TAŞINACAK

Sanık R.Ö. de savunmalarını tekrar etti, avukatı ise müvekkilinin beraatini istedi. Mahkeme Heyeti, sanığın üzerine atılı suçu işlemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi. Mağdur çocukların avukatları, kararı istinafa taşıyacaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA
Aile Bakanlığı3. SayfaMahkemeGüncelAnkaraÇocukSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi Kadın avukat, kıyafeti nedeniyle kendisini uyaran hakime sert tepki gösterdi
Ankara’da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti’ye geçecek Ankara'da istifa dalgası bitmiyor: İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçecek
13:54
Suudi Arabistan’dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
13:46
Nereden nereye Dünya devi çimlerini satmaya başladı
Nereden nereye! Dünya devi çimlerini satmaya başladı
13:37
19 milyar euroluk servetin sahibi 28 yaşında ortada kaldı
19 milyar euroluk servetin sahibi 28 yaşında ortada kaldı
13:23
Galatasaray’da Singo bilmecesi Kulüpten resmi açıklama geldi
Galatasaray'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi
13:17
Sadettin Saran pes etmedi ABD’li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
Sadettin Saran pes etmedi! ABD'li devi yanına alıp 400 milyon dolara hazırlanıyor
12:57
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız’ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu
12:44
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 14:19:23. #.0.3#
SON DAKİKA: Yeğenlerine istismar davasında savcı da beraat istedi, mahkeme dayıyı beraat ettirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei