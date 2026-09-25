New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü - Son Dakika
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New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

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New York\'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM\'ye yürüdü
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ABD'nin New York kentinde binlerce Filistin destekçisi, BM 81. Genel Kurulu için kentte bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu protesto etti. Bryant Park'ta toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ve Netanyahu karşıtı pankartlarla BM Genel Merkezi'ne doğru yürürken "Özgür Filistin" sloganları attı. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, protestocuların BM binasına yaklaşmasına izin vermedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik protestolar sokaklara taşındı. Manhattan'da bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Netanyahu'nun New York'taki varlığını protesto ederek BM Genel Merkezi'ne doğru yürüyüş düzenledi.

Kentin simge noktalarından Bryant Park'ta akşam saatlerinde toplanan binlerce kişi, Filistin bayrakları ve Netanyahu karşıtı pankartlarla yürüyüşe geçti. Göstericiler, yoğun güvenlik önlemleri altında BM Genel Merkezi yakınlarına kadar ilerledi.

BİNLERCE KİŞİ "ÖZGÜR FİLİSTİN" SLOGANLARIYLA YÜRÜDÜ

Manhattan'ın 42. Sokak üzerinde bulunan Bryant Park'ta başlayan protesto gösterisine binlerce kişi katıldı. Filistin'e destek vermek ve Netanyahu'yu protesto etmek amacıyla bir araya gelen göstericiler, parkta toplandıktan sonra BM Genel Merkezi'nin bulunduğu bölgeye doğru yürüyüşe geçti.

New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

Yürüyüş boyunca "Özgür Filistin", "Savaş suçlusu Netanyahu'yu New York'ta istemiyoruz" ve "Katil Netanyahu" sloganları atan göstericiler, taşıdıkları pankartlarla İsrail Başbakanı'na tepki gösterdi.

Bryant Park'tan hareket eden kalabalık, Manhattan sokakları boyunca yürüyerek BM Genel Merkezi yakınındaki 1. Cadde ile 47. Sokak civarına ulaştı.

Netanyahu'nun BM konuşması öncesinde ve sırasında New York'un farklı noktalarında da gösteriler düzenlendi. The Guardian'ın aktardığına göre BM binası çevresindeki bir başka protestoya Filistinli, Yahudi, İranlı ve Lübnanlı New Yorkluların da aralarında bulunduğu yüzlerce kişi katıldı. Bazı göstericiler yolları kapatırken polis müdahalesi sonucu gözaltılar da yaşandı.

New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

GÖSTERİCİLERİN BM GENEL MERKEZİ'NE YAKLAŞMASINA İZİN VERİLMEDİ

BM 81. Genel Kurulu nedeniyle dünya liderlerinin bulunduğu New York'ta geniş güvenlik önlemleri alındı. Özellikle BM Genel Merkezi ve çevresinde önlemleri artıran polis ekipleri, protestocuların binaya yaklaşmasına izin vermedi.

Göstericiler, güvenlik bariyerleriyle çevrili bölgede Netanyahu karşıtı sloganlar atarak protestolarını sürdürdü.

NETANYAHU KÜRSÜYE ÇIKTI, DELEGASYONLAR SALONU TERK ETTİ

New York sokaklarında Netanyahu karşıtı gösteriler devam ederken BM Genel Kurulu salonunda da dikkat çeken görüntüler yaşandı.

New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

Netanyahu'nun 24 Eylül'deki konuşması için kürsüye çıkmasıyla çok sayıda ülkenin delegasyonu Genel Kurul salonunu terk etti. CBS News, Netanyahu kürsüye geldiğinde çok sayıda katılımcının salondan çıktığını bildirirken The Guardian, İsrail Başbakanı'nın konuşmasını büyük ölçüde boşalmış bir salonda gerçekleştirdiğini aktardı.

Salonda kalan bazı katılımcılar ise Netanyahu'yu alkışladı. Böylece İsrail Başbakanı'nın konuşması sırasında Genel Kurul'da hem salonu terk eden delegasyonların hem de Netanyahu'ya destek veren katılımcıların görüntüleri ortaya çıktı.

New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

BOŞ KOLTUKLARI GÖRÜNCE İLK SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Netanyahu, delegasyonların salonu terk etmesine konuşmasının hemen başında tepki gösterdi. İsrail Başbakanı, henüz salonu terk etmemiş olan muhalif delegasyonlara yönelik olarak onların da çıkabileceğini söyledi.

Netanyahu'nun bu sözleri, konuşmasının daha ilk dakikalarında Genel Kurul'daki protestoyu doğrudan hedef aldığını ortaya koydu. CBS News ve New York Times kaynaklı haberlerde de Netanyahu'nun konuşmasına, salonu terk eden delegasyonları hedef alan ifadelerle başladığı aktarıldı.

New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

GAZZE ELEŞTİRİLERİNE YANIT VERDİ

Netanyahu konuşmasının önemli bölümünü İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarına yönelik uluslararası eleştirilere ayırdı. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı yönündeki suçlamaları reddeden Netanyahu, ülkesinin yürüttüğü savaşın bunun tam tersi olduğunu savundu.

İsrail ordusunu savunan Netanyahu, ülkesine ve İsrail askerlerine yönelik suçlamalara sert tepki gösterdi. Konuşmasında Gazze'nin yanı sıra İran'a da geniş yer ayırdı ve İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını savundu.

New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

İRAN'A MESAJ VERDİ

Netanyahu konuşmasında yıllar önce aynı BM kürsüsünde İran'ın nükleer programına ilişkin yaptığı uyarıları hatırlattı. İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları savunan İsrail Başbakanı, İran yönetimini hedef alan açıklamalarda bulundu.

Netanyahu ayrıca İran'daki mevcut yönetimin gelecekte devrileceğini öne sürdü ve İran halkına yönelik mesajlar verdi. Dış basında konuşmanın İran, Gazze ve İsrail'e yönelik uluslararası eleştiriler etrafında şekillendiği belirtildi.

NEW YORK BELEDİYE BAŞKANI MAMDANI'Yİ DE HEDEF ALDI

Netanyahu'nun konuşmasında hedef aldığı isimlerden biri de New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani oldu. Netanyahu, İsrail politikalarına yönelik sert eleştirileriyle bilinen Mamdani'yi antisemitizmle suçladı.

New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

Mamdani ise daha önce Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak nitelendirmiş ve İsrail Başbakanı'nın New York'a gelişine karşı açıklamalarda bulunmuştu. Netanyahu'nun BM konuşması öncesinde de iki isim arasında karşılıklı sert açıklamalar yaşanmıştı.

İSRAİL YANLISI KÜÇÜK GRUP DA KARŞIT GÖSTERİ YAPMAYA ÇALIŞTI

Filistin destekçilerinin düzenlediği protesto sırasında İsrail yanlısı küçük bir grubun da karşıt gösteri düzenlemeye çalıştığı görüldü.

Bryant Park'ta başlayan ve BM Genel Merkezi yakınlarına kadar devam eden binlerce kişinin katıldığı Netanyahu karşıtı yürüyüş, yoğun güvenlik önlemleri altında sona erdi.

New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

Böylece Netanyahu'nun New York ziyareti sırasında tepkiler hem Manhattan sokaklarında düzenlenen protestolara hem de BM Genel Kurulu'nda delegasyonların salonu terk ettiği görüntülere yansıdı. İsrail Başbakanı ise boş kalan çok sayıda koltuğun önünde yaptığı konuşmada Gazze ve İran politikalarını savunarak kendisine yöneltilen uluslararası eleştirilere yanıt verdi.

Amerika Birleşik DevletleriBinyamin NetanyahuFilistinNew YorkİsrailPolisDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    kahrolsun abd ve siyonist İsrail ve bölgedeki işbirlikçileri. 0 0 Yanıtla
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