Bursa Yıldırım'da polisten kaçan alkollü sürücüye yaklaşık 400 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da polisten kaçan alkollü sürücüye yaklaşık 400 bin lira ceza kesildi

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Bursa Yıldırım\'da polisten kaçan alkollü sürücüye yaklaşık 400 bin lira ceza kesildi
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Bursa Yıldırım'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, makas atarak yaklaşık 40 kilometre kaçtı. Uyarı ateşine rağmen durmayan ve 200 promil üzeri alkollü çıkan sürücü jandarmaya teslim edilirken yaklaşık 400 bin lira ceza kesildi.

Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kilometrelerce kaçan ve trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, polis ekiplerin sıkı takibi sonucu yakalandı. Yaklaşık 400 bin lira ceza yiyen sürücü, kelepçe takılınca "Biz de hain değiliz" diyerek tepki gösterdi. 200 promil alkollü çıkan şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Samanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri 16 APP plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan M.S. (43) aracıyla kaçmaya başladı. Trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün durdurulması için polis ekipleri takibe geçti.

Yaklaşık 40 kilometre süren ve polis ekiplerinin takibi sırasında sürücünün kaçmaya devam etmesi üzerine havaya uyarı ateşi açıldı. Ancak sürücü, buna rağmen durmayarak otobana girip Mudanya istikametine doğru kaçışını sürdürdü.

Ekiplerin gerçekleştirdiği takip sonucu araç, Bademli Eski Mudanya Yolu Caddesi üzerinde durduruldu. Yakalanan M.S.'nin yapılan kontrolünde 200 promil üzeri alkollü olduğu tespit edildi.

Jandarma sorumluluk bölgesinde yakalanan M.S., işlemleri yapılmak üzere Bademli Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Sürücüye, 'dur' ihtarına uymaması ve trafikte makas atarak ilerlemesi nedeniyle ilgili maddeler kapsamında cezai işlem uygulandı öğrenildi.

Öte yandan 16 APP plakalı araç, işlemlerin ardından yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: İHA
Trafik Kazaları3. SayfaYıldırımOtomobilGüncelBursaSon Dakika

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