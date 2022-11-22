Son Dakika Yıldırım Haberleri

- 14:20 Şifreli mesajlarla anlaşan motosiklet hırsızları kameraya böyle yansıdı
Şifreli mesajlarla anlaşan motosiklet hırsızları kameraya böyle yansıdı Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı: "Hastayı ameliyathaneye götüreyim mi?" Bursa'da 10'dan fazla motosiklet çalan hırsızlık şebekesi deşifre edildi.
- 13:50 Bursa'da çalıntı motosikletleri "ameliyathane" olarak adlandırdığı depoda parçalayan zanlı yakalandı
Bursa'da, satın aldığı çalıntı motosikletlerin şasi numaralarını "ameliyathane" olarak adlandırdığı depoda kazıyıp sattığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına aldı.
- 10:44 Bursa'da ilkokul öğrencileri öğretmenleri için şarkı söyleyip klip yaptı
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Canaydın İlkokulunun öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü söyledikleri şarkıya klip çekerek kutladı.
- 10:00 Ulu Cami'nin 12 yıllık halıları değişti
Ulu Cami'nin 12 yıllık halıları değişti Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası Ulu Cami'nin yeni halılarını temin etti Kullanılabilir durumda olan halıların bir kısmı Azerbaycan'a gönderildi Bursa'nın sembollerinde olan 623 yıllık tarihi Ulu Cami'nin halıları Bursa Ticaret ve...
- 03:47 POLİSE ATEŞ AÇARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: 3 GÖZALTI
BURSA'da gözaltına alınacağı sırada tabanca ile ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli Muhammet Emin A., polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
- 03:31 Polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışan zanlı ayağından vurularak durduruldu
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışan zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
- Dün Dün 06:10 Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgesi sallandı (8)
KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİDüzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
- Dün Dün 04:28 HUSUMETLİSİ, PİTBULL KÖPEĞİNİ ÜZERİNE SALDIRTTI; O ANLAR KAMERADA
BURSA'da yaşayan Erol Tosun (46), husumetlisi Mehmet Murat Ö. (53) tarafından üzerine saldırtılan Pitbull cinsi köpeğin ısırması sonucu ağır yaralandı.
- 22.11.2022 22 Kas 14:39 Bursa'da tartıştığı şüphelilerin köpeğinin saldırısına uğrayan kişi olayı anlattı
Bursa'da bir köpeğin yaraladığı kişi, pitbull cinsi hayvanın üzerine saldırtıldığı iddiasıyla 3 şüpheliden şikayetçi oldu.
- 22.11.2022 22 Kas 14:24 'Benim ölümüm sahte içkiden olacak hakkınızı helal edin' diyen kokoreç ustası sahte içkiden hayatını kaybetti
'Benim ölümüm sahte içkiden olacak hakkınızı helal edin' diyen kokoreç ustası sahte içkiden hayatını kaybetti Şakir Çelik'in bir yıl önce kontrolden çıkan kamyonetin tezgahına çarpması sonucu ölümden döndüğü ortaya çıktıBURSA Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Teleferik meydanında...
- 22.11.2022 22 Kas 13:41 Bursa'da 29 ayrı suçtan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı
Bursa'da 29 ayrı olaydan suç kaydı sebebiyle aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
- 22.11.2022 22 Kas 10:16 Anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı tarafından Pitbull'lu saldırıya uğrayan adam köpeği camdan aşağı attı
Anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı tarafından Pitbull'lu saldırıya uğrayan adam köpeği camdan aşağı attıBURSA Bursa'da bir kişi, husumetlisi olduğu kişiye Pitbull cinsi köpekle saldırdı.
- 21.11.2022 21 Kas 14:46 Tarihi ilçenin gerdanlığı: 500 yıllık çınar ağacı
- Tarihi ilçenin gerdanlığı: 500 yıllık çınar ağacı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 500 yaşındaki çınar ağacı, sonbaharda büründüğü görüntüsü ve tarihiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi konumunda bulunuyor.
- 21.11.2022 21 Kas 09:30 Bursa'da hırsız sadaka kutusunu böyle çaldı
Bursa'da hırsız sadaka kutusunu böyle çaldıBURSA Bursa'da ekmek fırınındaki sadaka kutusunu gözüne kestiren hırsızın içinde 300 lira olan kutuyu çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
- 21.11.2022 21 Kas 07:02 Husumetlileri tarafından iş yerinde bıçaklandı
Husumetlileri tarafından iş yerinde bıçaklandı Bursa'da market işleten kişi, husumetli olduğu 2 şüpheli tarafından iş yerinde önce darp edildi ardından göğsünden bıçakladı.
- 21.11.2022 21 Kas 05:43 Marketteki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir markette çıkan bıçaklı kavgada market sahibi yaralandı.
- 21.11.2022 21 Kas 00:58 Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da tekstil ürünlerinin geri dönüşümünün sağlandığı tesiste çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, o anlar dron ile görüntülendi.
- 21.11.2022 21 Kas 00:58 Bursa'da geri dönüşüm deposunda büyük yangın
Bursa'da geri dönüşüm deposunda büyük yangın çıktı.
- 20.11.2022 20 Kas 16:31 Isparta 32 Spor: 1-2
STAT: Bursa Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Niyazi Atakan Ataseven, Fatih KaratağBURSASPOR: Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel (Kerem Kök dk. 85), Furkan Emre Ünver, Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş (Barış Dalkıran dk.
- 20.11.2022 20 Kas 16:10 TFF 2. Lig: Bursaspor: 1 Isparta 32 Spor: 2
TFF 2. Lig Beyaz Grup 15. hafta maçında Bursaspor sahasında Isparta 32 Spor'u ağırladı.
- 20.11.2022 20 Kas 15:51 Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın kontrol altına alındıBURSA Bursa'da tekstil ürünlerinin geri dönüşümünün sağlandığı tesiste çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken o anlar drone ile görüntülendi.
- 20.11.2022 20 Kas 15:46 Bursa'da geri dönüşüm deposu yangını (2)
KONTROL ALTINDA Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm deposunda yangın çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
- 20.11.2022 20 Kas 15:23 (DRON) Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Bursa'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
- 20.11.2022 20 Kas 15:23 Bursa'da geri dönüşüm deposunda büyük yangın
Bursa'da geri dönüşüm deposunda büyük yangın Çok saydıda itfaiye ekibi söndürmeye çalışıyor Bursa'da geri dönüşüm deposunda büyük yangın çıktı.
- 20.11.2022 20 Kas 09:52 Küreklidere şelalesi sonbahar manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor
Küreklidere şelalesi sonbahar manzarasıyla görenleri hayran bırakıyorBURSA Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 80 metreden dökülen Küreklidere şelalesi sonbahar manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.
- 19.11.2022 19 Kas 18:05 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi
Salon: Cengiz GöllüHakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Oğuzhan Ünal,Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murilo, Dimitrii, Emre Batur, Berat Emre Fırat, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, (Caner Ergül, Fatih Cihan)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Nicholas, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Lagumdzija, James (Caner...
- 19.11.2022 19 Kas 14:25 Bursa'da berber kılığına giren jandarma hükümlüyü yakaladı
Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, berber kılığına giren jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
- 19.11.2022 19 Kas 14:23 Aranan şahıs berber kılığına giren jandarma ekipleri tarafından yakalandı
Bursa'da uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan bir kişi berber kılığına giren jandarma ekipler tarafından yakalandı.
- 19.11.2022 19 Kas 07:34 Bin polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan 58 kişi yakalandı
Bursa'da, bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan aranan 58 kişi yakalandı.
- 18.11.2022 18 Kas 14:27 Bursa'da sahte içkiden zehirlenmelerle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 6 kişinin sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi.
- 18.11.2022 18 Kas 11:38 Bursa'da 6 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında, tutuklu sayısı 3'e yükseldi
BURSA'da sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan 14 kişiden 6'sı hayatını kaybetti.
- 18.11.2022 18 Kas 09:11 Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
- Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi 2 kişi taburcu edildi, 6 kişinin tedavisi devam ediyor Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 6'ya yükseldi.
- 17.11.2022 17 Kas 16:07 Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
- 17.11.2022 17 Kas 15:35 Türk sanat müziğinin başarılı besteci ve yorumcusu Yıldırım Gürses
Besteci ve ses sanatçısı Yıldırım Gürses'in vefatının üzerinden 22 yıl geçti.
- 17.11.2022 17 Kas 14:37 Herkes alkışladı, o ağladı...Hamile annesini kovitten kaybeden 14 yaşındaki Azra, 2 yaşındaki kardeşine hem anne hem ablalık yapıyor
Herkes alkışladı, o ağladı.
- 17.11.2022 17 Kas 13:37 Bursa'da polisten kaçan otomobildeki 2 şüpheli kovalama sonucu yakalandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobildeki 2 kişi, kovalamacayla yakalandı.
- 17.11.2022 17 Kas 12:11 Bursa'da firari hükümlü yakalandı
Bursa'da, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
- 17.11.2022 17 Kas 09:53 Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı. 9 kişininse hastanede tedavisi sürüyor.
- 17.11.2022 17 Kas 00:58 Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan Fuat İşcen, bugün hayatını kaybetti.
- 17.11.2022 17 Kas 00:58 Sahte içki zanlıları tutuklandı
Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılanlardan 4'ü hayatını kaybederken, gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.
- 16.11.2022 16 Kas 19:25 Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeniden sahte içki ölümleri yaşanmaya başladı! 6 kişi hayatını kaybetti
Yılbaşına kısa bir süre kala sahte içki ölümlerine dair kötü haberler gelmeye başladı. Son bilgilere göre şu ana kadar 6 vatandaşımız sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.
- 16.11.2022 16 Kas 17:02 Engelsiz Yaşam Merkezi yükseliyor
Yıldırım Belediyesi'nin hayırsever desteği ile ilçeye kazandıracağı Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar sürüyor.
- 16.11.2022 16 Kas 14:19 Vahapoğlu: "Bursa 'Kalite Şehri' unvanıyla anılmalı"
MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, TBMM'den Türkiye'nin gurur kaynağı, sayısız ilklerin ve enlerin öncüsü Bursa'nın "Marka Şehir-Kalite Şehri" unvanıyla anılması çağrısı yaptı.
- 16.11.2022 16 Kas 10:25 Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
- 16.11.2022 16 Kas 09:25 Sahte içki zanlıları tutuklandı
Sahte içki zanlıları tutuklandıBURSA Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılanlardan 4'ü hayatını kaybederken, gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.
- 16.11.2022 16 Kas 09:23 Asker konvoyunda maganda dehşeti: Havaya defalarca ateş açtı
Asker konvoyunda maganda dehşeti: Havaya defalarca ateş açtı Bursa'da asker uğurlama konvoyunda bir maganda aracın camından dışarıya çıkarak havaya defalarca ateş açtı.
- 15.11.2022 15 Kas 21:43 Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
- 15.11.2022 15 Kas 12:15 BURSA'DA SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİNDE ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
BURSA'da sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 14 kişiden Necip Cece (60) de hayatını kaybetti.
- 15.11.2022 15 Kas 11:57 Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
- 15.11.2022 15 Kas 11:34 Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte alkol olayının ardından 2 kişi gözaltına alındı
Bursa'da 3 kişinin öldüğü sahte alkol olayının ardından 2 kişi gözaltına alındı Sahte alkolden zehirlenen 9 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi Bursa'da 3 kişinin öldüğü, 9 kişinin hastanede tedavi gördüğü sahte alkol olayının ardından 2 kişi gözaltına alındı.