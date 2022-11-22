Son Dakika Yıldırım Haberleri

14:20 Şifreli mesajlarla anlaşan motosiklet hırsızları kameraya böyle yansıdı Şifreli mesajlarla anlaşan motosiklet hırsızları kameraya böyle yansıdı Hırsızların şifreli mesajı polisi bile şaşırttı: "Hastayı ameliyathaneye götüreyim mi?" Bursa'da 10'dan fazla motosiklet çalan hırsızlık şebekesi deşifre edildi.

13:50 Bursa'da çalıntı motosikletleri "ameliyathane" olarak adlandırdığı depoda parçalayan zanlı yakalandı Bursa'da, satın aldığı çalıntı motosikletlerin şasi numaralarını "ameliyathane" olarak adlandırdığı depoda kazıyıp sattığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına aldı.

10:44 Bursa'da ilkokul öğrencileri öğretmenleri için şarkı söyleyip klip yaptı Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Canaydın İlkokulunun öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü söyledikleri şarkıya klip çekerek kutladı.

10:00 Ulu Cami'nin 12 yıllık halıları değişti Ulu Cami'nin 12 yıllık halıları değişti Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve Ankara Ticaret Odası Ulu Cami'nin yeni halılarını temin etti Kullanılabilir durumda olan halıların bir kısmı Azerbaycan'a gönderildi Bursa'nın sembollerinde olan 623 yıllık tarihi Ulu Cami'nin halıları Bursa Ticaret ve...

03:47 POLİSE ATEŞ AÇARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ BACAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ: 3 GÖZALTI BURSA'da gözaltına alınacağı sırada tabanca ile ateş açarak kaçmaya çalışan şüpheli Muhammet Emin A., polis ekiplerince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

03:31 Polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışan zanlı ayağından vurularak durduruldu Bursa'nın Yıldırım ilçesinde polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışan zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

06:10 Düzce merkezli depremde Marmara ve İç Anadolu bölgesi sallandı (8) KALP KRİZİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİDüzce Çay Mahallesi'nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel'in, yaşanan depremin ardından panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

04:28 HUSUMETLİSİ, PİTBULL KÖPEĞİNİ ÜZERİNE SALDIRTTI; O ANLAR KAMERADA BURSA'da yaşayan Erol Tosun (46), husumetlisi Mehmet Murat Ö. (53) tarafından üzerine saldırtılan Pitbull cinsi köpeğin ısırması sonucu ağır yaralandı.

14:39 Bursa'da tartıştığı şüphelilerin köpeğinin saldırısına uğrayan kişi olayı anlattı Bursa'da bir köpeğin yaraladığı kişi, pitbull cinsi hayvanın üzerine saldırtıldığı iddiasıyla 3 şüpheliden şikayetçi oldu.

14:24 'Benim ölümüm sahte içkiden olacak hakkınızı helal edin' diyen kokoreç ustası sahte içkiden hayatını kaybetti 'Benim ölümüm sahte içkiden olacak hakkınızı helal edin' diyen kokoreç ustası sahte içkiden hayatını kaybetti Şakir Çelik'in bir yıl önce kontrolden çıkan kamyonetin tezgahına çarpması sonucu ölümden döndüğü ortaya çıktıBURSA Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Teleferik meydanında...

10:16 Anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı tarafından Pitbull'lu saldırıya uğrayan adam köpeği camdan aşağı attı Anlaşmazlık yaşadığı arkadaşı tarafından Pitbull'lu saldırıya uğrayan adam köpeği camdan aşağı attıBURSA Bursa'da bir kişi, husumetlisi olduğu kişiye Pitbull cinsi köpekle saldırdı.

14:46 Tarihi ilçenin gerdanlığı: 500 yıllık çınar ağacı - Tarihi ilçenin gerdanlığı: 500 yıllık çınar ağacı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 500 yaşındaki çınar ağacı, sonbaharda büründüğü görüntüsü ve tarihiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi konumunda bulunuyor.

09:30 Bursa'da hırsız sadaka kutusunu böyle çaldı Bursa'da hırsız sadaka kutusunu böyle çaldıBURSA Bursa'da ekmek fırınındaki sadaka kutusunu gözüne kestiren hırsızın içinde 300 lira olan kutuyu çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

07:02 Husumetlileri tarafından iş yerinde bıçaklandı Husumetlileri tarafından iş yerinde bıçaklandı Bursa'da market işleten kişi, husumetli olduğu 2 şüpheli tarafından iş yerinde önce darp edildi ardından göğsünden bıçakladı.

05:43 Marketteki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir markette çıkan bıçaklı kavgada market sahibi yaralandı.

00:58 Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın kontrol altına alındı Bursa'da tekstil ürünlerinin geri dönüşümünün sağlandığı tesiste çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, o anlar dron ile görüntülendi.

16:31 Isparta 32 Spor: 1-2 STAT: Bursa Büyükşehir BelediyeHAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Niyazi Atakan Ataseven, Fatih KaratağBURSASPOR: Canberk Yurdakul, Abdullah Tazgel (Kerem Kök dk. 85), Furkan Emre Ünver, Eren Tunalı, Ertuğrul Kurtuluş (Barış Dalkıran dk.

15:51 Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın kontrol altına alındı Bursa'da geri dönüşüm tesisinde başlayan yangın kontrol altına alındıBURSA Bursa'da tekstil ürünlerinin geri dönüşümünün sağlandığı tesiste çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken o anlar drone ile görüntülendi.

15:46 Bursa'da geri dönüşüm deposu yangını (2) KONTROL ALTINDA Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki geri dönüşüm deposunda yangın çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

15:23 Bursa'da geri dönüşüm deposunda büyük yangın Bursa'da geri dönüşüm deposunda büyük yangın Çok saydıda itfaiye ekibi söndürmeye çalışıyor Bursa'da geri dönüşüm deposunda büyük yangın çıktı.

09:52 Küreklidere şelalesi sonbahar manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor Küreklidere şelalesi sonbahar manzarasıyla görenleri hayran bırakıyorBURSA Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 80 metreden dökülen Küreklidere şelalesi sonbahar manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

18:05 Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Salon: Cengiz GöllüHakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Oğuzhan Ünal,Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murilo, Dimitrii, Emre Batur, Berat Emre Fırat, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, (Caner Ergül, Fatih Cihan)Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Nicholas, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Lagumdzija, James (Caner...

14:25 Bursa'da berber kılığına giren jandarma hükümlüyü yakaladı Bursa'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, berber kılığına giren jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

14:23 Aranan şahıs berber kılığına giren jandarma ekipleri tarafından yakalandı Bursa'da uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan bir kişi berber kılığına giren jandarma ekipler tarafından yakalandı.

07:34 Bin polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında aranan 58 kişi yakalandı Bursa'da, bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan aranan 58 kişi yakalandı.

14:27 Bursa'da sahte içkiden zehirlenmelerle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, 6 kişinin sahte içkiden zehirlenip hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

09:11 Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi - Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi 2 kişi taburcu edildi, 6 kişinin tedavisi devam ediyor Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılanların sayısı 6'ya yükseldi.

16:07 Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

12:11 Bursa'da firari hükümlü yakalandı Bursa'da, hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

09:53 Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 5'e çıktı. 9 kişininse hastanede tedavisi sürüyor.

00:58 Sahte içki zanlıları tutuklandı Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılanlardan 4'ü hayatını kaybederken, gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.

19:25 Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte yeniden sahte içki ölümleri yaşanmaya başladı! 6 kişi hayatını kaybetti Yılbaşına kısa bir süre kala sahte içki ölümlerine dair kötü haberler gelmeye başladı. Son bilgilere göre şu ana kadar 6 vatandaşımız sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

17:02 Engelsiz Yaşam Merkezi yükseliyor Yıldırım Belediyesi'nin hayırsever desteği ile ilçeye kazandıracağı Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi'nde çalışmalar sürüyor.

14:19 Vahapoğlu: "Bursa 'Kalite Şehri' unvanıyla anılmalı" MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, TBMM'den Türkiye'nin gurur kaynağı, sayısız ilklerin ve enlerin öncüsü Bursa'nın "Marka Şehir-Kalite Şehri" unvanıyla anılması çağrısı yaptı.

10:25 Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

09:25 Sahte içki zanlıları tutuklandı Sahte içki zanlıları tutuklandıBURSA Bursa'da sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılanlardan 4'ü hayatını kaybederken, gözaltına alınan 2 kişi ise tutuklandı.

09:23 Asker konvoyunda maganda dehşeti: Havaya defalarca ateş açtı Asker konvoyunda maganda dehşeti: Havaya defalarca ateş açtı Bursa'da asker uğurlama konvoyunda bir maganda aracın camından dışarıya çıkarak havaya defalarca ateş açtı.

21:43 Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

11:57 Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sahte içkiden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.