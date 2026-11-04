Bursa Yıldırım'da iddiaya göre makas atan sürücünün görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da iddiaya göre makas atan sürücünün görüntüleri ortaya çıktı

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Bursa Yıldırım\'da iddiaya göre makas atan sürücünün görüntüleri ortaya çıktı
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Bursa Yıldırım\'da iddiaya göre makas atan sürücünün görüntüleri ortaya çıktı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Ankara Yolu Caddesi'nde iddiaya göre seyir halindeki sürücü, araçların arasından hızla geçip peş peşe makas attı ve diğer araçları tehlikeye düşürdü. O anlar, aynı yönde ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da trafikte makas atarak ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Peş peşe tehlikeli şerit değiştiren sürücünün o anları, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan bir sürücü, araçların arasından hızla geçerek peş peşe makas attı. Kontrolsüz şekilde şerit değiştiren sürücü, trafikteki diğer araçları da tehlikeye düşürdü. Tehlikeli yolculuk, aynı istikamette ilerleyen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuOtomobilYıldırım3. SayfaAnkaraGüncelBursaSon Dakika

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