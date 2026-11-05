Bursa'da iddiaya göre peş peşe şerit değiştiren sürücüye 22 bin TL ceza verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da iddiaya göre peş peşe şerit değiştiren sürücüye 22 bin TL ceza verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da iddiaya göre peş peşe şerit değiştiren sürücüye 22 bin TL ceza verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa\'da iddiaya göre peş peşe şerit değiştiren sürücüye 22 bin TL ceza verildi
Haber Videosu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Ankara Yolu Caddesi'nde bir sürücünün iddiaya göre peş peşe tehlikeli şerit değiştirip yakın takip yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin ardından harekete geçen sivil trafik ekipleri sürücüye 22 bin TL ceza uyguladı.

Bursa'da trafikte tehlikeli şerit değiştirerek ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Peş peşe tehlikeli şerit değiştiren, yakın takip yapan ve trafikte duman çıkararak ilerleyen sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ardından sürücüye 22 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan sürücü, araçların arasından hızla geçerek peş peşe tehlikeli şekilde şerit değiştirdi. Kontrolsüz şekilde şerit değiştiren, diğer araçları yakın takip eden ve trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

Tehlikeli yolculuk, aynı istikamette ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri sürücüye, tehlikeli şerit değiştirmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller nedeniyle toplam 22 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuOtomobil3. SayfaYıldırımTrafikAnkaraGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alman Bakan otelde ölü bulundu Alman Bakan otelde ölü bulundu
Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez Isak mağlubiyetin ardından çıldırdı: Asla kabul edilemez
Şampiyonlar Ligi’nde kazandığı gecenin ardından Mourinho’nun ağzında Türk taraftarlar var Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var
Ülkeyi karıştıran maç Tam 53 kırmızı kart çıktı Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Ilhan Omar’dan 5. dönem zaferi Sevinçten çılgınca dans etti Ilhan Omar'dan 5. dönem zaferi! Sevinçten çılgınca dans etti
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Almanya’dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi Hazırlıklar başladı Almanya'dan Türk vatandaşlarına vize müjdesi! Hazırlıklar başladı
Hayırlı olsun İşte İsmail Kartal’ın yeni takımı Hayırlı olsun! İşte İsmail Kartal'ın yeni takımı
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
09:44
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda’nın ensesindeyiz UEFA ülke puanında fark eridi
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi
09:35
Fahrettin Koca’dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım
09:16
Depoyu dolduracaklar dikkat Petrol çakıldı, indirim geliyor
Depoyu dolduracaklar dikkat! Petrol çakıldı, indirim geliyor
09:16
Altın iki haftanın zirvesinde Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
Altın iki haftanın zirvesinde! Dev bankadan yatırımcının yüzünü güldürecek yeni tahmin
08:49
Trump giderek dibe batıyor Kayıplar bir gecede arttı
Trump giderek dibe batıyor! Kayıplar bir gecede arttı
08:41
Şampiyonlar Ligi’nde tarihi rezalet 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı
08:32
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
TRT spikerinden maç biter bitmez olay sözler
08:20
Hükümete yakın yazar oran verdi İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
Hükümete yakın yazar oran verdi! İşte asgari ücret için masadaki rakamlar
07:48
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti Yeni hedef 7 bin lira
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira
07:00
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı İki ilde deprem
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 10:14:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Bursa'da iddiaya göre peş peşe şerit değiştiren sürücüye 22 bin TL ceza verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android