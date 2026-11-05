Bursa\'da iddiaya göre peş peşe şerit değiştiren sürücüye 22 bin TL ceza verildi

Bursa'da trafikte tehlikeli şerit değiştirerek ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Peş peşe tehlikeli şerit değiştiren, yakın takip yapan ve trafikte duman çıkararak ilerleyen sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin ardından sürücüye 22 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan sürücü, araçların arasından hızla geçerek peş peşe tehlikeli şekilde şerit değiştirdi. Kontrolsüz şekilde şerit değiştiren, diğer araçları yakın takip eden ve trafikte tehlikeli hareketlerde bulunan sürücü, çevredeki vatandaşların tepkisine neden oldu.

Tehlikeli yolculuk, aynı istikamette ilerleyen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin ardından harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri sürücüye, tehlikeli şerit değiştirmek ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ihlaller nedeniyle toplam 22 bin lira idari para cezası uygulandı.