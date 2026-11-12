Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı Bursa Yıldırım'da koptu - Son Dakika
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Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı Bursa Yıldırım'da koptu

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Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı Bursa Yıldırım\'da koptu
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Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı Bursa Yıldırım\'da koptu
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Bursa'nın Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi'nde beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Bacağı kopan kadın, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Bacağı kopan yaşlı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çiçek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma A. (80) henüz bilinmeyen bir nedenle beton mikserinin altında kaldı. Kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazanın şiddetiyle bacağı kopan ağır yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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