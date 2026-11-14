Bursa Yıldırım\'da taksi SUV\'a çarptı, sürücü yara almadı, o anlar kameraya yansıdı

Bursa Yıldırım'da taksi SUV'a çarptı, sürücü yara almadı, o anlar kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği taksi, park halindeki SUV tipi araca çarptı. Çarpma sonucu takside hasar oluşurken sürücü yara almadı; kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde taksinin park halindeki SUV tipi araca çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Vatan Mahallesi Vatan Caddesi'nde Seyfi T. idaresindeki 16 T 0984 plakalı taksi, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle park halindeki 16 FAF 94 plakalı SUV tipi araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takside hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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