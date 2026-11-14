Bursa\'da ticari taksi park halindeki araca çarptı, sürücü burnu kanamadan kurtuldu

Bursa'da ticari taksi park halindeki araca çarptı, sürücü burnu kanamadan kurtulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi, park halindeki otomobile çarparak hurdaya döndü. Kazada ticari taksi sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıkarken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari taksi, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi hurdaya dönerken, sürücüsü kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfi T. yönetimindeki 16 T 0984 plakalı ticari taksi, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halinde olan 16 FAF 94 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi hurdaya dönerken, sürücüsü ise araç içinden burnu bile kanamadan çıktı. Yaşanan kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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