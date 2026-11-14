Avustralya\'da plajda yüzen gence yıldırım çarptı, durumu ağır

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Ettalong Plajı’nda denize giren 20’li yaşlardaki bir erkeğe yıldırım çarptı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan genç adam, olay yerinde kalp masajı yapıldıktan sonra ağır durumda hastaneye kaldırıldı.

GÜNEŞLİ HAVADA YILDIRIM ÇARPTI

Olay, Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin Central Coast bölgesinde bulunan Ettalong Plajı’nda meydana geldi. Denizde yüzen 20’li yaşlardaki erkek, aniden düşen yıldırımın hedefi oldu.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan adam için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıya uzun süre kalp masajı uyguladı. İlk müdahalesi sahilde yapılan genç adam, ambulansla Gosford Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanın durumunun ağır olduğu bildirildi.

GÖRGÜ TANIKLARI: BİR ANDA OLDU

Olayın yaşandığı sırada sahilde havanın güneşli olduğunu belirten görgü tanıkları, yıldırımın aniden düştüğünü anlattı.

Bir tanık, çevredeki bölgelerde fırtına bulutları oluşmasına rağmen sahilde gökyüzünün açık ve güneşli olduğunu belirterek yıldırımın beklenmedik şekilde düştüğünü söyledi. Başka bir görgü tanığı ise olay sırasında denizde olduklarını ve çok şiddetli bir gök gürültüsü duyduklarını ifade etti.