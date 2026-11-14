Ali Koç’tan dikkat çeken "Türkiye" hassasiyeti: Sunucuyu böyle uyardı - Son Dakika
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Ali Koç’tan dikkat çeken "Türkiye" hassasiyeti: Sunucuyu böyle uyardı

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Ali Koç’tan dikkat çeken "Türkiye" hassasiyeti: Sunucuyu böyle uyardı
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Ali Koç’tan dikkat çeken "Türkiye" hassasiyeti: Sunucuyu böyle uyardı
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COP31'de dikkat çeken bir an yaşandı. Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, katıldığı bir programda “Turkey” diyen sunucuyu düzeltti. "Hem sizi hem de kendimi düzeltmem gerekiyor" diyen Koç, "Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum" dedi.

COP31'de dikkat çeken bir an yaşandı. Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, katıldığı bir programda “Turkey” diyen sunucuyu düzeltti. "Hem sizi hem de kendimi düzeltmem gerekiyor" diyen Koç, "Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum" dedi.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Antalya'da devam ediyor.

ALİ KOÇ SUNUCUYU UYARDI

COP31 Zirvesi’nde konuşan Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, “Turkey” diyen sunucuyu düzeltti.

"TÜRKİYE DEMEMİZ GEREKİYOR"

Koç açıklamasında şunları ifade etti:

"Hem sizi hem de kendimi düzeltmem gerekiyor. İngilizcede ‘Türkiye’ dememiz gerekiyor, ‘Turkey’ değil. Buna yeni geçiş yaptık, aynı hatayı ben de tekrar tekrar yapıyorum."

1 HAZİRAN 2022'DE RESMİYET KAZANDI

Türkiye’nin uluslararası alandaki adı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1 Haziran 2022 tarihinde "Turkey" yerine "Türkiye" olarak tescil edilip resmiyet kazandı.

Koç HoldingTürkiyeAli KoçGüncelCOP31Son Dakika

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