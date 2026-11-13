Bakan Kurum'un önünü kesti! Küçük çocuğun talebi gülümsetti - Son Dakika
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Bakan Kurum'un önünü kesti! Küçük çocuğun talebi gülümsetti

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Bakan Kurum\'un önünü kesti! Küçük çocuğun talebi gülümsetti
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Bakan Kurum\'un önünü kesti! Küçük çocuğun talebi gülümsetti
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Antalya'da COP31 kapsamında cuma namazını kılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cami çıkışında küçük bir çocuğun sürpriziyle karşılaştı. Elinde cep telefonuyla Bakan Kurum'un yanına gelen çocuk, COP31 hakkında soru sormak istedi. Küçük çocuğun röportaj isteğini geri çevirmeyen Bakan Kurum, soruyu yanıtladıktan sonra minik muhabire sarılarak teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Antalya'da cuma namazı çıkışında karşılaştığı küçük çocuk, elindeki cep telefonuyla Bakan'a soru yöneltti. İkili arasında COP31 hakkında kısa bir röportaj gerçekleşti.

CAMİ ÇIKIŞINDA BAKAN KURUM'U DURDURDU

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da bulunan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, cuma namazını EXPO Yeşil Alan'daki Anadolu Karanfili Camii'nde kıldı. Namazın ardından camiden ayrılan Bakan Kurum'un karşısına küçük bir çocuk çıktı. Elinde cep telefonu bulunan çocuk, Kurum'a yaklaşarak kendisiyle röportaj yapmak istedi. Küçük çocuğun röportaj isteğini geri çevirmeyen Bakan Kurum, durarak sorusunu dinledi. Böylece cami çıkışında kısa bir röportaj gerçekleşti.

Bakan Kurum'un önünü kesti! Küçük çocuğun talebi gülümsetti

KÜÇÜK MUHABİRİN SORUSUNA BAKAN KURUM'DAN YANIT

Cep telefonunu mikrofon gibi kullanan küçük çocuk, Bakan Kurum'a Antalya'da düzenlenen COP31 hakkında soru yöneltti. Çocuğun sorusunu yanıtlayan Bakan Kurum, konferans kapsamında yürütülen çalışmaların gelecek nesiller açısından taşıdığı öneme değindi. Bakan Kurum, çocuklara daha güzel bir gelecek hazırlamak istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Sizler için güzel şeyler yapmayı arzu ediyoruz. COP31'de size daha güzel bir gelecek hazırlamayı istiyoruz. Burada beraber kararlar alacağız inşallah."

Bakan Kurum'un önünü kesti! Küçük çocuğun talebi gülümsetti

RÖPORTAJIN SONUNDA KÜÇÜK ÇOCUĞA SARILDI

Kısa röportajın ardından Bakan Kurum ile küçük çocuk arasında bir başka an yaşandı. Bakan Kurum, kendisine soru yönelten çocuğa teşekkür ederek sarıldı. Cami çıkışındaki bu kısa karşılaşma, Bakan'ın resmi programı sırasında gerçekleşen farklı bir röportaj olarak dikkat çekti. Küçük çocuğun cep telefonuyla gerçekleştirdiği röportajın ardından Bakan Kurum, cami çevresinde bulunan vatandaşlarla da bir araya geldi.

Bakan Kurum'un önünü kesti! Küçük çocuğun talebi gülümsetti

VATANDAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Cuma namazının ardından vatandaşlarla da ilgilenen Bakan Kurum, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin taleplerini karşıladı. Antalya'daki programını COP31 kapsamında sürdüren Kurum'un cami çıkışında küçük bir çocukla gerçekleştirdiği röportaj, konferansın gelecek nesillere yönelik hedeflerini de gündeme taşıdı.

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