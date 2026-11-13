Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı - Son Dakika
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Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı

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Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
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22 yorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu, tasfiyedeki fonlarda ara ödemelerin en fazla sayıda yatırımcıya ulaşacak şekilde sürdürüleceğini açıkladı. Açıklamaya göre bugüne kadar 119 fondaki 444 bin 893 yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ödeme yapıldı. Haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler ise ara ödeme kapsamı dışında bırakıldı. Süreç boyunca 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı.

Fon Koordinasyon Kurulu 10'uncu kez toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, tasfiye sürecinde gelinen nokta ve yatırımcılara yapılan ödemelere ilişkin son rakamlar paylaşıldı.

KURUL 10'UNCU KEZ TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan 10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Toplantıda sürecin geldiği nokta, sağlanan gelişmeler ve atılacak adımlar ele alındı. Toplantıya ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.

İLK ARA ÖDEMELER 30 EKİM’DE BAŞLAMIŞTI

Açıklamada, TBMM’nin 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı “Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun”u kabul ettiği hatırlatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esasları 27 Ekim 2026 tarihli kararıyla belirledi. Olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim itibarıyla yatırımcıların hesaplarına yatırılmaya başlandı.

333 BİN YATIRIMCI PARASININ TAMAMINI ALDI

Açıklamaya göre olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 fondaki 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ayni ve nakdi ödeme yapıldı. Bu yatırımcılardan 333 bin 493'ü, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını aldı.

“EN FAZLA SAYIDA YATIRIMCIYA ÖDEME YAPILACAK”

Açıklamada, “Ara ödemeler, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir” ifadesine yer verildi. Ödemelerin, tasfiye sürecinden sorumlu kurumların koordinasyonunda devam edeceği belirtildi.

FAHİŞ KAZANÇ ELDE EDENLERE ÖDEME YOK

Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başta olmak üzere ilgili kurumların denetimlerinin sürdüğü bildirildi. Piyasayı bozucu faaliyetlerle haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkındaki hukuki süreçlerin devam ettiği, bu kişilerin ara ödeme kapsamı dışında bırakıldığı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül 2026'da 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunu Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işleme kapatarak tasfiyeye aldı. Tasfiye kapsamındaki 131 fonda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunduğu açıklandı.

Fonlara ilişkin başlatılan soruşturmada bazı fon yöneticileri tutuklandı, 51 kişiye yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 1,8 milyar lira değerinde olduğu belirtilen 2 özel jet ile 1 yata mahkeme kararıyla el konuldu. 24 Ekim itibarıyla soruşturmada tutuklu sayısı 114'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 29 Eylül’de Beştepe’de yapılan ekonomi eş güdüm toplantısında, tasfiyenin hızlandırılması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da yatırım fonu işlemlerine ilişkin inceleme başlattı.

Kurulun 22 Ekim’deki açıklamasına göre tasfiyedeki fon sayısı 131'den 47'ye inmiş, 55 bin 755 hesaba 49,7 milyar lira ödenmişti. 28 Ekim’deki açıklamada ise tasfiyedeki fon sayısının 38'e indiği, 71 bin 899 hesaba 68 milyar lira ödeme yapıldığı bildirilmişti.

Okurların en beğendiği yorum

“fondan dolayı %97 kayıp yaşayan hisse mağdurları ne alacak.”

Tüm yorumlar (22)
Cumhurbaşkanı YardımcısıGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (22)

  • Hüseyin Özcan Hüseyin Özcan:
    fondan dolayı %97 kayıp yaşayan hisse mağdurları ne alacak. 15 2 Yanıtla
    Muharrem Şahin Muharrem Şahin:
    üstüne su içecek 5 0
  • Anıl Kırcı Anıl Kırcı:
    yav he he . içinizdekileri açıklamadıkça güven kimseye yok 11 0
    Can Yorumcu Can Yorumcu:
    Eylül ün sonunda 400 milyar alıp çıkanlar, şu an keyifteler, yatırımcı kendi parasının rezilliğini çekiyor 3 kuruş veriyorlar, neyse listeler açıklanmasın keyifler bozulmasın. 1 0
  • biretrgn biretrgn:
    İyi de bu paralar kimin cebinden çıkıyor devletin cebinden mi yoksa bu paraları hırsızlardan aldınız mı 9 0
    gunaydın Türkiye gunaydın Türkiye:
    halktan vergi ötv harç emekli den alındı 9 1
    Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Devletin cebinden 1 TL bile çıkmaz çünkü fonlarda devlet garantisi yok .. 1 7
    B.Volkan T. B.Volkan T.:
    Devletin cebi yok, o hazinedeki paralar halkın vergisi.. onlardan karsilanmadi deseler de kim neye inanacak artik??? 2 1
  • Musti Baba Musti Baba:
    para piyasası fonunda 55 bin TL para vardı. Hiç para yatmadı bana. Birde en düşük rakamdan başlanacak dendi. 7 0
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    bana gelen bir şey yok 7 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı - Son Dakika
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