Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı

Fon Koordinasyon Kurulu 10'uncu kez toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada, tasfiye sürecinde gelinen nokta ve yatırımcılara yapılan ödemelere ilişkin son rakamlar paylaşıldı.

KURUL 10'UNCU KEZ TOPLANDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan 10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu toplantısına Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı. Toplantıda sürecin geldiği nokta, sağlanan gelişmeler ve atılacak adımlar ele alındı. Toplantıya ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.

İLK ARA ÖDEMELER 30 EKİM’DE BAŞLAMIŞTI

Açıklamada, TBMM’nin 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı “Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun”u kabul ettiği hatırlatıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye ve ödemelere ilişkin usul ve esasları 27 Ekim 2026 tarihli kararıyla belirledi. Olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim itibarıyla yatırımcıların hesaplarına yatırılmaya başlandı.

333 BİN YATIRIMCI PARASININ TAMAMINI ALDI

Açıklamaya göre olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 fondaki 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ayni ve nakdi ödeme yapıldı. Bu yatırımcılardan 333 bin 493'ü, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını aldı.

“EN FAZLA SAYIDA YATIRIMCIYA ÖDEME YAPILACAK”

Açıklamada, “Ara ödemeler, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir” ifadesine yer verildi. Ödemelerin, tasfiye sürecinden sorumlu kurumların koordinasyonunda devam edeceği belirtildi.

FAHİŞ KAZANÇ ELDE EDENLERE ÖDEME YOK

Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başta olmak üzere ilgili kurumların denetimlerinin sürdüğü bildirildi. Piyasayı bozucu faaliyetlerle haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkındaki hukuki süreçlerin devam ettiği, bu kişilerin ara ödeme kapsamı dışında bırakıldığı açıklandı.