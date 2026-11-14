Aylardır beklenen o büyük gün geldi! Ronaldinho sahaya çıkıyor - Son Dakika
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Aylardır beklenen o büyük gün geldi! Ronaldinho sahaya çıkıyor

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Aylardır beklenen o büyük gün geldi! Ronaldinho sahaya çıkıyor
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5 yorum

Serie C ekibi Ravenna ile sözleşme imzalayan 46 yaşındaki Ronaldinho, pazar günkü Forli maçında ilk 11'de forma giyecek. Brezilyalı yıldız, 11 yıl sonra tekrar sahaya çıkacağı için mutlu olduğunu söyleyerek ''Taraftarlara harika bir gün yaşatmak istiyorum. Bu muhteşem maceranın başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım hep birlikte harika vakit geçiririz'' dedi.

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden biri olan 46 yaşındaki Ronaldinho, 11 yıl aradan sonra sahalara resmen geri dönüyor.

İLK 11'DE YER ALACAK

Temmuz ayında İtalya Serie C Ekibi Ravenna ile sözleşme imzalayan Ronaldinho, pazar günü Forli'ye karşı oynanacak maçta ilk 11'de yer alacak.

''TEKRAR SAHAYA ÇIKACAĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM''

Sahalara geri dönüşü hakkında konuşan Ronaldinho, "Çok uzun bir aradan sonra tekrar sahaya çıkacağım için mutluyum. Yeni taraftarlarıma neşe ve eğlence verebilecek olmanın düşüncesi bana büyük bir keyif veriyor. Buraya, hayatımda eşsiz, özel ve bir daha tekrarlanmayacak bir anı yaşamak için geldim. Bence bugün diğer oyuncular için de özel olabilir, öyle umuyorum." dedi.

''SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM''

Sözlerine devam eden efsane isim, "Futbola yıllar önce başladım ve emekli olduğumda geriye dönüp baktığımda şunu fark ettim: Her şeyi kazanmıştım. Şimdi yeniden futbol oynama fırsatım var ve bu beni mutlu ediyor. Taraftarlara harika bir gün yaşatmak istiyorum. Bu muhteşem maceranın başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım hep birlikte harika vakit geçiririz." sözlerini sarf etti.

MAÇ PAZAR GÜNÜ

Ronaldinho'nun da ilk 11'de forma giyeceği Ravenna - Forli mücadelesi pazar günü saat 19.30'da start verecek. 

RonaldinhoFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (5)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Bu adam bi efsane 2 0 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    dünyada büyük futbolu cu boş adamla ne işi var 0 0 Yanıtla
  • orhan pala orhan pala:
    Eğlence gece hayatı tutkusu uykusuz sabahlar antremansız disiplinsiz davranışlar çok genç yaştaki şöhret çımarıklığı bunu erken yaşta futboldan etmiştir. Her kafa gövdeyi taşıyamaz. 0 0 Yanıtla
  • nufetuzun7474 nufetuzun7474:
    HANGİ KANAL VERİYOR MAÇI BİLGİ ALABİLİRMİYİZ 0 0 Yanıtla
  • H. Tuncay Bilge H. Tuncay Bilge:
    böyle tekniği kuvvetli futbolcular için yaş hiç önemli değil . gene döktürecek demektir. bende seyretmek için sabırsızlanıyorım . 0 0 Yanıtla
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