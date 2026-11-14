Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var - Son Dakika
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Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var

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Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
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8 yorum

Kara para aklama soruşturmasıyla gündeme gelen Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkındaki iddialara ilk kez yanıt verdi. Bazı medya mensuplarının kendisini peşinen suçlu ilan etmeye çalıştığını öne süren Sarıgül, milletvekilliğinin ayrıcalık oluşturmasını istemediğini ve sürecin kendisi için de herkes gibi işleyeceğini söyledi.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında gündeme gelen iddiaların ardından sessizliğini bozdu. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkına dikkat çeken Sarıgül, bazı medya mensuplarının kendisini peşinen suçlu ilan etmeye çalıştığını savundu. Sürecin herkes için işlediği şekilde kendisi için de işleyeceğini belirten Sarıgül, “Devletimin, vatanımın ve adaletin dışında bir sığınak aramadım, aramıyorum, aramayacağım” ifadelerini kullandı.

“MASUMİYET KARİNESİ BENİM DE HAKKIM”

Hakkındaki iddialara ilişkin açıklamasını kamuoyuyla paylaşan Sarıgül, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkının herkes için geçerli olduğunu vurguladı.

Bazı medya mensuplarının bu hakları kendisinden esirgediğini öne süren Sarıgül, iddia ve iftiralara dayalı bir kanaat oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Sarıgül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı herkesin hakkıdır.

Bu hak, tam da bugünlerde bana yapılan gibi peşinen suçlu ilan edilmeyi önlemek için vardır.

Bazı medya mensuplarınca bu hak kasıtlı olarak benden esirgenmekte, bu amaçla hakkımda -iddia ve iftiralara dayalı- bir kanaat oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Adalet ekran ve klavye başında belirlenmektedir. Bu durum hukukun nesnelliğini ve adaletin tecellisini tehdit eder hale gelmiştir.”

Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var

“BEN DE DEVLETİMİZE VE ADALETİMİZE EMANETİM”

Milletvekili olmasının kendisi için ayrıcalık oluşturmasını istemediğini belirten Sarıgül, hukuki sürecin herkes için geçerli olan ilkeler çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Sarıgül, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

“Kimliği ne olursa olsun, 86 milyon vatandaşımızın şerefi, onuru, haysiyeti, itibarı ve hukuku devletimize ve adaletimize emanettir.

Ben de devletimize ve adaletimize emanetim.

Benim milletvekili olmam kimseyi telaşlandırmasın, benzer durumlarda süreç nasıl işlediyse benim için de öyle işleyecektir.

Hukukun temel ilkelerini ve benim şahsi haklarımı çiğneyen haysiyet cellatları bilsinler ki;

Devletimin, vatanımın ve adaletin dışında bir sığınak aramadım, aramıyorum, aramayacağım.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Okurların en beğendiği yorum

“o zaman dokunulmazlık zırhını çıkar, herkes gibi yargılan…”

Tüm yorumlar (8)
Mustafa SarıgülMilletvekiliErzincanGüncelYargıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (8)

  • byznyjfjtz byznyjfjtz:
    o zaman dokunulmazlık zırhını çıkar, herkes gibi yargılan… 6 0 Yanıtla
  • Murat Uygur Murat Uygur:
    içeri gireceksin 6 0 Yanıtla
  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Hayret ağzından doğru bir lâf çıkmış ama bu kadar iddia ile çok zor senin işin, oğullarından birisi daha etkin pişmanlık başvurusu yapmış o da satacak seni .. 3 0
  • cemalettin çelik cemalettin çelik:
    dokunulmazlığın kalktığında ver hesabı bakalım ozaman böyle konuşabilecekmisin çok gördük beni kim silkeleyecek diyenleri 2 0 Yanıtla
  • Hakan Karakılıç Hakan Karakılıç:
    Bu devletin ekmeğini yiyip, milletin iradesini temsil makamında oturanlar her adımına dikkat etmek mecburiyetindedir. Akçeli işlerle ve ahlaki zaaflarla gündeme gelip sonra 'masumiyet karinesi' arkasına saklanmak, Türk siyasetinin vakarına yakışmaz. Gerçek devlet adamı, şaibe gölgesi düştüğü an gereğini yapandır.Vesselam 1 0
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