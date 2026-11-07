Bursa Yıldırım'da iki grup çatıştı, otomobile mermi isabet etti; 28 boş kovan bulundu - Son Dakika
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Bursa Yıldırım'da iki grup çatıştı, otomobile mermi isabet etti; 28 boş kovan bulundu

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Bursa Yıldırım\'da iki grup çatıştı, otomobile mermi isabet etti; 28 boş kovan bulundu
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Bursa Yıldırım'da dün gece husumetli iki grup arasındaki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü ve park halindeki bir otomobile mermi isabet etti. Olay yerinde 28 boş kovan bulan polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken çatışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da husumetli iki grup arasında çıkan çatışmada, park halindeki bir otomobile mermi isabet etti. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabancalarla birbirine ateş açtı. Kavgada sokağa park edilen bir otomobile kurşun isabet etti. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 28 boş kovan tespit eden ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Yıldırım3. SayfaGüncelPolisBursaSon Dakika

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